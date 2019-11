Houd je plu in de aanslag: er is een fikse herfststorm op komst

Terwijl we de week op veel plaatsen met een zonnetje begonnen, belooft de rest van de week een stuk minder mooi te worden. Na een paar dagen fijn herfstweer is het sneller dan gedacht alweer gedaan met de pret. Er is namelijk een fikse herfststorm op komst, meldt ‘Weeronline’.

Tropische storm Sebastien

De boosdoener is de tropische storm Sebastien, die momenteel over de Atlantische Oceaan richting Europa trekt. De tropische storm gaat voor heel wat regenval zorgen in ons land. Vanaf woensdag is het verstandig om steevast een paraplu in je tas te hebben, want Weeronline vertelt ons dat we ons vanaf dan op moeten maken voor flinke regenval. Met name het westen, zuiden en oosten van het land worden geteisterd door de storm.

Windstoten

Woensdagmiddag barst de herfststorm naar verwachting los. De zuidenwind is dan matig tot vrij krachtig. Eerst waait de wind richting zee, maar in de loop van de middag draait de wind naar het zuidwesten en waait hij krachtig landinwaarts. Er worden zelfs heftige windstoten verwacht, met wel een vaart van 75 kilometer per uur. Dat wordt dus stevig vasthouden, die plu.

De handschoenen kun je thuis laten

Toch is er ook goed nieuws. Want koud zal het niet gaan worden. Naast de fikse herfststorm brengt de tropische storm Sebastien namelijk ook een warme temperaturen met zich mee. Terwijl de temperatuur normaliter rond de 7 graden ligt eind november, wordt het naar verwachting nu 10 tot wel 12 graden. En dat is relatief warm voor de tijd van het jaar. Dat maakt het doen van Sint-inkopen en het scoren van Black Friday-deals een flink stuk makkelijker.

