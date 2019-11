HEMA, wat doen jullie ons aan: de ‘tompoucedonut’ is nú verkrijgbaar

De reden dat de glazuurroze tompouce is uitgegroeid tot één van de iconische gezichten van HEMA is heel simpel: het mini-taartje met glazuur, banketbakkersroom en duizendlaagjes bladerdeeg is hártstikke lekker. Maar handig eten? Dat is niet aan de tompouce besteed. Een donut bijvoorbeeld, die werk je makkelijker naar binnen. Tot dat besef kwam ook HEMA zelf, waarna een – naar onze mening – briljante nieuwe snack werd gecreëerd.

In een nieuw jasje

HEMA steekt de glanzende gebaksprinses namelijk in een nieuw jasje en verkoopt vanaf nu ook ‘tompoucedonuts’. En dat is precies wat je denkt dat het is: een donut met roomvulling en het karakteristieke roze glazuurlaagje. Geen gehannes met het harde bladerdeeg meer dus.

Glutenvrije variant

En de evolutie van de tompouce gaat verder: HEMA geeft ook aan bezig te zijn met een glutenvrije tompouce. “We streven er naar om ook deze artikelen te kunnen aanbieden en werken hier ook zeker naar toe. Onze bakkerij is druk bezig met ontwikkelingen om dit in de toekomst wel aan te kunnen bieden”, laat HEMA weten.

Met een bakkie erbij

Vooralsnog wordt de tompoucedonut alleen in alle HEMA-restaurants aangeboden, en nog niet op de gebakafdeling. De lekkernij kost € 1,75. Wij likken onze vingers alvast af!

Designer-pracht voor Kerst

HEMA komt binnenkort ook met iets anders prachtigs, speciaal voor de feestelijke decemberdagen. Het oer-Hollandse warenhuis heeft namelijk de handen ineengeslagen met Viktor&Rolf, Nederlands bekendste ontwerpersduo. Samen lanceren de merken de limited edition ‘jingle bows kerstcollectie’, bestaande uit álles wat je kersthartje begeert. De prijzen variëren van 1,50 euro voor een geschenkverpakking tot 35 euro voor een tafelkleed. Laat de kerst maar komen! Kijk hier voor meer informatie over én beelden van de collectie.

Bron: VIVA | Beeld: HEMA