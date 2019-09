Heeft Pommeline uit Temptation een nieuwe vlam?

Toen de verloofde Fabrizio (27) en Pommeline (25) uit elkaar gingen in Temptation-land moesten de fans van het programma er even van bijkomen. Fabrizio daarentegen niet; hij vond al snel de verleidster Julia, én viel als een blok voor Maithé. Pommeline deed er wat langer over om liefde te vinden, maar ook zij lijkt nu iemand gevonden te hebben.

Lees ook:

Pommeline spreekt voor het eerst over de break-up met Fabrizio

Wanneer Ferry tijdens Temptation Gossip vraagt of er een nieuwe man in Pommeline’s leven is, zegt ze giechelend “Wie weet”. Natuurlijk wist de presentator allang dat de blondine weer een vlam had, maar ging toch even verhaal halen. “Ik heb wel iemand leren kennen”, gaat ze verder. “Maar vanaf nu wil ik het ook niet meer in de media gooien. Dus gewoon delen met mijn eigen cirkel en ik denk dat het dan wel prima zal gaan.”

Bicurious

Volgens Pommeline heeft nieuwe vriend Levi niets te klagen in bed. “Ik heb heel wat capaciteiten”, vertelt de blondine. Hoewel ze tot nu toe altijd met een man is geweest, lijkt het haar ook interessant om eens voor een vrouw te gaan. “Het is altijd een stoute gedachte van mij geweest, om dat ooit eens te proberen. Dat noemen ze bicurious.” Als laatste vraagt Ferry haar of het ooit nog goed zou kunnen komen met Fabrizio: “Nee, zeker niet”, verzekert Pommeline hem.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Story.nl | Beeld: Videoland