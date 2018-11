Serieuze concurrentie voor Tony’s: deze Kerst-chocorepen zijn om wild van te worden

Komt Tony’s Chocolonely met een nieuwe reep, rennen we doorgaans massaal meteen naar de winkel. Maar de concurrentie lijkt steeds sterker te worden voor de populaire chocolademaker. Het inmiddels eveneens bekende Hands Off My Chocolate doet namelijk volop mee aan de ‘bijzondere smaken en vullingen-trend’ en komt nu met drie speciale repen voor de feestdagen.

Om je vingers bij af te likken

Na hun veel te lekkere paaseitjesreep die ze eerder dit jaar lanceerden liggen er binnenkort drie waanzinnige kerstrepen in de schappen. De repen bestaan uit ‘kerstkransjes’ zijn te verkrijgen in de ‘Wit – Aardbei & Meringue’, ‘Melk Kaneelkoekjes’ en ‘70% Puur Nougat & Macarons’.

‘Verantwoord’ snoepen

Extra leuk: de repen zijn van eerlijke, Belgische chocolade gemaakt. Hands Off My Chocolate zorgt ervoor dat boeren in Ghana, Ivoorkust en Tanzania geld krijgen om te investeren in hun bedrijven. Ook krijgen ze ondersteuning bij het verbouwen van duurzame cacao.

Kom maar door!

Hou de supermarktschappen in de gaten: de kerstkransjes liggen binnenkort voor € 2,29 per reep bij Jumbo, Plus, Dirk, Deka, Hoogvliet, Marqt, Jumbo en Makro. Welke ga jij proeven?

Bron: ANP | Beeld: iStock