Guess what! Penoza de film is op zoek naar extra figuranten

Penoza-fans opgelet! Is het jouw droom om te schitteren in Penoza de film (en wil je weten hoe het er op set aan toe gaat van jouw)? Dan moet je nu deze kans grijpen! Penoza is namelijk op zoek naar extra figuranten voor hun nieuwste speelfilm.

Via Facebook laat MULTA Casting lastminute weten nog op zoek te zijn naar alleen, dat is dan wel een beetje jammer, heren ouder dan 20. Iets voor jouw vent? Of broer, buurman? Geef ‘m op, hij moet alleen wél al maandag aanstaande draaien in Soest (nabij Amersfoort, red).

Meer mannen

Het castingbureau is op zoek naar verschillende figuranten, en die geven stiekem al iets weg over het langverwachte vervolg. Zo zijn ze op zoek naar mannen tussen de 35 en 60 jaar als Koninklijke Landmacht met en zonder motorrijbewijs, mannen tussen de 20 en 60 die pers kunnen spelen en mannen van ouder dan 25 die de rol van chauffeur kunnen vertolken. Naast eeuwige roem krijg je ook nog eens minimaal 40 euro per persoon. Tel uit je winst!

Dus: ken jij iemand die maandag 27 mei de hele dag beschikbaar is, en heb je nog niet eerder gefigureerd voor Penoza? Geef het effe door of meld hem alvast aan!

Worth the wait!?

Goed om te weten: de langverwachte Penoza-speelfilm is vanaf 28 november in de bioscopen te zien. De precieze inhoud van de film is nog geheim, maar wel is al duidelijk dat een groot aantal vaste acteurs terugkeert in de film, die ook grotendeels verantwoordelijk was voor de serie. Zo zullen alle leden van het gezin Van Walraven te zijn zijn in de film (love that!), net als vaste handlangers good old Luther, Berry en rechercheur Jim Leeflang.

Wij kunnen niet wachten!

Bron: RTLBoulevard.nl | Beeld: ANP