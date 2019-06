Naar Griekenland op vakantie? Pas dan op voor gevaarlijke muggen

Heerlijk weer, fantastisch eten en ga zo maar door: Griekenland is en blijft een populaire reisbestemming. Gaat jouw zonvakantie er binnenkort naartoe? Dan is het natuurlijk genieten geblazen, maar óók oppassen. Er bevinden zich namelijk muggen die minder onschuldig zijn dan ze lijken, zo waarschuwen de Griekse autoriteiten.

Als je thuis een mug ziet rondvliegen, erger je je hooguit aan het gezoem en hoop je niet gestoken te worden. Maar als je er één in Griekenland tegenkomt, moeten de alarmbellen wél af gaan.

Gevaarlijk virus

De beestjes daar kunnen namelijk het Westnijlvirus bij zich dragen, wat je als mens kunt oplopen als je door zo’n mug gestoken wordt. En dat kan gevaarlijk zijn. “Het leidt dan tot koorts en griepverschijnselen”, legt Sander Koenraadt, muggendeskundige van de universiteit van Wageningen, uit aan NOS. “Het kan een hele vervelende ziekte zijn. In de meer ernstige gevallen kan het tot hersenvliesontsteking leiden en andere complicaties, en zelfs de dood. Alle reden tot alertheid, dus.”

Goed voorbereiden

Het is belangrijk om voorzorgsmaatregelen te nemen als je naar Griekenland op vakantie gaat. Zo raadt het het Griekse ministerie van Volksgezondheid aan om lange mouwen te dragen en plaatsen met stilstaand water te vermijden. Ook adviseren ze om insectenwerende middelen te gebruiken en de nacht door te brengen onder een klamboe. Koenraadt: “Helaas bestaat er geen vaccin om je tegen het virus te beschermen. Jezelf insmeren met antimuggenmiddelen en slapen onder een klamboe kan al heel wat onheil voorkomen. Bovendien draagt slechts een klein deel van de muggenpopulatie het virus met zich mee en is niet elke steek alarmerend.”

Niet alleen in Griekenland

Griekenland is niet het enige land waar muggen met het Westnijlvirus rondvliegen. Ook in andere delen van Europa zijn ze gespot, bijvoorbeeld in Italië, Frankrijk, Cyprus, Roemenië, Servië en Bulgarije. Nederland is tot dusver gespaard gebleven, maar volgens Koenraadt kan dat door de klimaatverandering weleens anders worden. “De ontwikkeling van het virus in zo’n steekmug is afhankelijk van het weer en de temperatuur. Hoe warmer het wordt, hoe sneller het virus zich in zo’n mug ontwikkelt. Hoe meer muggen er zijn, hoe groter ook de kans dat je gestoken wordt.”

