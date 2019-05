Heb je ergens de komende tijd een welverdiend tripje geboekt naar Ibiza, Mallorca of Menorca? Pas dan goed op als je naar het strand gaat, want voor de kust van deze badplaatsen zijn erg giftige ‘Portugese oorlogsschepen’ gesignaleerd. Dit zijn een soort kwalachtige beestjes die er prachtig uitzien, maar die je beter kunt vermijden.

Volgens de Duitse krant Die Welt fotografeerde een Berlijnse vakantieganger op Mallorca iets wat verdacht veel leek op een Portugees oorlogsschip. Erger nog: marinebiologen van het Alfred Wegener Instituut hebben het vermoeden bevestigd, zo schrijft het AD.

Spanje én Portugal

Ook het Spaanse ministerie van Milieu heeft inmiddels gereageerd op de berichten en bevestigt dat er inderdaad zo’n kwalachtige gespot is in de wateren nabij Sant Jordi, dat in het zuiden van Mallorca ligt. En het is niet de enige plek waar ze gezien zijn; het ministerie zegt dat de Portugese oorlogsschepen ook voor de kust van Menorca en Ibiza gespot zijn. Op vakantie naar Portugal? Ook daar is het oppassen geblazen, gezien daarlangs de hele kust rekening gehouden moet worden met de aanwezigheid van de beestjes.

Niet doen

Eén ding is ontzettend belangrijk als je zo’n Portugees oorlogsschip ziet. “Raak ze in geen geval aan”, waarschuwt een woordvoerder van het ministerie. “Als je een exemplaar vindt, waarschuw dan onmiddellijk de kustwacht en bel het noodnummer.” Bovendien is het van belang dat je niet te dicht bij komt om ‘m eens goed te bekijken. De tentakels van het oorlogsschip kunnen namelijk tot 50 meter lang worden. Het Belgisch antigifcentrum doet nog een schepje bovenop de waarschuwingen van het Spaanse ministerie: “De tentakels kunnen afbreken en wegdrijven op de golven, waar ze moeilijk zichtbaar zijn voor zwemmers. Zelfs dood en gestrand kunnen de intacte tentakels nog steeds irriterend zijn.”

Giftig

Wat duidelijk moge zijn, is dat het Portugese oorlogsschip – dat eruitziet als een kwal maar in werkelijkheid een siphonophora is, een kolonie van individuele poliepen die glinsteren – erg gevaarlijk is. Kom je ermee in aanraking, dan kan dat leiden tot hevige pijnen en bij sommige mensen ook ademnood. Niet alleen voor mensen zijn de ‘kwallen’ een dreiging; voor kleine vissen kunnen ze dodelijk zijn.

