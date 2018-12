Gemeentes waarschuwen om niet alleen te gaan hardlopen

De Noord-Hollandse gemeentes Bergen, Heiloo en Castricum waarschuwen inwoners om niet alleen te gaan hardlopen. In korte tijd deden zich drie incidenten voor in die regio. Maandag nog werd een vrouw tijdens het harlopen verwond.

De vrouw werd in Egmond aan den Hoef tijdens het hardlopen aangereden. Daarna ging het raampje naar beneden en stak iemand haar in haar borst. Daarbij raakte de dader haar long. Op 22 november werd een andere vrouw (18) tijdens het hardlopen ook al met een auto aangereden op de Zanddijk in Castricum. Niet lang daarna overkwam een 52-jarige vrouw hetzelfde op die dijk.

Veilig over straat

In de omgeving zit de schrik er behoorlijk in. In Bergen, Heiloo en Castricum wordt iedereen afgeraden om alleen te gaan hardlopen. ‘Dit kan niet. Iedereen heeft het recht om veilig over straat te gaan’, zegt burgemeester Hetty Hafkamp van de gemeente Bergen tegen NH Nieuws. Wie behoefte heeft om erop uit te gaan, kan dat volgens de gemeenten beter in groepjes doen. Ook is het belangrijk altijd goed zichtbaar te blijven en op verlichte wegen te lopen.

