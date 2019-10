Gebeld door onbekende nummers? Waarom je absoluut niet moet terugbellen

Word jij ook om de haverklap gebeld door onbekende nummers en komen die telefoontjes negen van de tien keer uit Algerije of Tunesië? Los van dat het heel irritant is, is het nog gevaarlijk ook. De kans is namelijk groot dat het oplichters zijn, zo waarschuwen telefoonproviders en de Fraudehelpdesk.

We kunnen maar één ding zeggen als je continu gebeld wordt vanuit een van de twee Noord-Afrikaanse landen: Niet. Opnemen. En vooral: Niet. Terugbellen. “Het advies is om dat nooit te doen als het om een onbekend nummer uit het buitenland gaat”, aldus Stijn Wesselink, woordvoerder van KPN, tegenover NOS.

Euro per minuut

Volgens Vodafone, KPN, T-Mobile en de Fraudehelpdesk is er momenteel een duidelijke piek te zien in het aantal telefoontjes vanuit Tunesië en Algerije. De bellers zouden hopen dat je terugbelt na een gemiste oproep om zo de nodige euro’s los te peuteren bij degene die ze gebeld hebben. En dat kan snel gaan; een minuut aan de telefoon hangen, kan je bijna een euro (!) kosten.

Piep

Nu denk je waarschijnlijk: waarom zou je minuten aan de telefoon blijven hangen als er niet wordt opgenomen wanneer je terugbelt? Ook daar hebben de fraudeurs iets op bedacht. Je krijgt namelijk een toon te horen die doet vermoeden dat de telefoon nog overgaat, maar in feite is er al opgenomen en lopen de kosten dus al op.

Kat-en-muisspel

Hans den Heijer, woordvoerder van Vodafone, stelt dat de nummers die bekend zijn bij de provider, geblokkeerd zijn. “Hierdoor kunnen mensen niet meer worden gebeld”, legt hij uit. “Maar het vervelende is vaak dat ze dan een nieuw nummer gaan gebruiken, het is een kat-en-muisspel.”

Niet opnemen

Deze manier van oplichting bestaat al langer, maar komt nu ineens weer vaker voor. “Soms gaat het om nummers uit bijvoorbeeld Afghanistan”, stelt Wesselink. Hoe oplichters te werk gaan? Mark Vletter van telefoonprovider Voys legt uit: “Ze gooien gewoon een hele grote bak telefoonnummers in een systeem en bellen die allemaal, om meteen daarna op te hangen. Daarom is het voor de oplichters vaak niet zo leuk als je razendsnel opneemt.” Dat betekent echter niet dat opnemen is wat je moet doen; ook op dat gebied klinkt het advies: niet doen. Better safe than sorry!

Bron: NOS | Beeld: iStock