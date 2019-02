Het Franse parlement heeft besloten dat scholen in het land niet langer de termen ‘vader’ en ‘moeder’ mogen gebruiken in hun administratie. Daarmee willen ze gezinnen met twee moeders of twee vaders tegemoet komen. Op sociale media blijkt dat veel mensen zich totaal niet kunnen vinden in de nieuwe regel.

Onder de hashtag #Parent1Parent2 zijn op onder andere Twitter allerlei grappen en inhakers te vinden, eveneens als veel boze reacties op het besluit. Veel mensen vragen zich bijvoorbeeld af hoe het moet als er een derde ouder in het spel is en wie ‘ouder 1’ en ‘ouder 2’ dan moet zijn. Sommige ouders zeggen het gevoel te hebben dat ze niet meer dan een nummer zijn, melden verschillende media vandaag.

Nog niet 100% zeker

De Franse minister van Onderwijs heeft in een reactie laten weten dat het nog niet zeker dat het plan daadwerkelijk wordt opgenomen in de wet. Linkse politici zijn vóór het besluit en zien het als erkenning van gezinnen met ’andere samenstellingen’. Rechts is het minder eens met het idee en noemt het symboolpolitiek. Afwachten, dus.

Reacties op sociale media:

#parent1Parent2 instead of saying mommy or daddy I need you, they will cry and they gonna say "parent1/2 help" pic.twitter.com/uHvMnVYm8X — Öykü irem Gümüş (@oykuigumus) February 16, 2019

Parent 2, just killed a man…#Parent1Parent2 — Clémentine 🌻🐦 (@_ClementineCD) February 15, 2019

Sur le #parent1Parent2 je vais mettre tout le monde d'accord avec ma proposition : pic.twitter.com/63GkQAGwnq — peu importe (@MateuilB) February 14, 2019

Qui sera #Parent1Parent2 ? À vos marques….🥇🥈🏁 pic.twitter.com/TeV5jpX0TK — NGUYEN DUC LONG Domy (@proviseurkarate) February 16, 2019

