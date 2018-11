Frank Lammers over zijn rol in de ‘All You Need Is Love’-film

We hoeven nog maar iets minder dan twee weken te wachten op de ‘All You Need Is Love’-film! Tijd dus om nog wat meer te weten te komen over de verfilming van het populaire programma. Een van de acteurs, Frank Lammers, vertelt wat meer over zijn rol als Limburgse amateurdirigent.

Frank Lammers heeft voor zijn rol in de nieuwe ‘All You Need Is Love’-film namelijk hulp gekregen van de Limburgse band Rowwen Hèze. De acteur had voor zijn rol als Limburgse amateurdirigent wat assistentie nodig bij het zoeken naar het juiste accent en de juiste uitspraak.

“Ik kom uit Mierlo, dat grenst aan De Peel. En dan heb je dus Noord-Limburg, waar dit accent vandaan dient te komen. Zo hemelsbreed is het maar 16 kilometer geloof ik”, vertelt Frank. Ondanks dat het qua afstand niet zo ver is, was praten in het Limburgs nog niet zo makkelijk.

Excuses

“Ik heb de mannen van Rowwen Hèze gevraagd te helpen. De drummer Martîn Rongen heeft alles ingesproken en ik heb dat zo goed en zo kwaad mogelijk proberen na te doen”, vertelt Frank. “Bij dezen alvast mijn excuses aan alle Limburgers. U hoeft geen brieven te schrijven en hoeft niet te laten weten dat het niet helemaal klopt. Dat weet ik, maar ik heb wel mijn stinkende best gedaan.”

Dirigeren

Ook voor het dirigeren had Frank wat extra hulp nodig. “Het is verschrikkelijk moeilijk, gelukkig is het film dus kan je het een beetje opknippen en dan lijkt het nog wel ergens op.” Een deelname aan Maestro zit er echter niet in. “Daar waar mijn rechter- en mijn linkerhand een geheel eigen wil hebben, lijkt me dat een heel slecht idee.”

Première

All You Need Is Love gaat op 6 december in première. De film speelt zich af rond de opnames van de kerstspecial van het gelijknamige programma. Daarin spelen vele bekende Nederlanders mee, onder wie Bracha van Doesburgh, Anniek Pheifer, Hannah van Lunteren, Rop Verheijen, Peter Paul Miller, en Waldemar Torenstra. Fedja van Huêt heeft de hoofdrol en dus de eer om de rol van Dr. Love te vertolken.

Trailer

Heb jij de trailer nog niet gezien? Bekijk hem hieronder:

Bron: ANP | Beeld: ANP