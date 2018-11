Is dit fragment van ‘Het Sinterklaasjournaal’ te heftig voor kinderen?

Aanstaande zaterdag komt de goedheiligman weer aan in Nederland en in aanloop naar ernaartoe is ‘Het Sinterklaasjournaal’ weer van start gegaan. Hét moment om met de kids voor de televisie te kruipen. Maar één fragment kan er misschien voor gezorgd hebben dat je daar nu anders over denkt.

In een van de eerste afleveringen van ‘Het Sinterklaasjournaal’ is te zien hoe een aantal pieten een kist naar binnen dragen. ‘Jongens, stoken die ketel’, wordt er geroepen. ‘Sinterklaas komt eraan!’ Zodra de kist eenmaal op de grond staat, wordt gezegd dat de Sint eindelijk aan boord is, wat doet lijken alsof de beste man erin ligt, zo vraagt ook een van de pieten zich af. ‘Je bedoelt toch niet dat Sinterklaas… Sinterklaas in die kist?!’

Zien

Tot het moment dat de goedheiligman binnen komt gelopen, lijkt het alsof hij zijn laatste adem heeft uitgeblazen. Hieronder zie je het fragment. Vind jij het kunnen of vind je het veel te ver gaan?

Op Twitter zijn de meningen verdeeld over het fragment:

Ben ik de enige die met opengevallen mond, verbijsterd en verbaasd heeft gekeken naar de ‘crematie’ van #sinterklaas? Het doel van deze dubbelzinnige grap ontgaat mij volledig. @thebestsocialNL #Sinterklaasjournaal #sint #pieten — Rutger Sibma Foto (@rutgersib) 14 november 2018

Sinterklaas Journaal terug gekeken.

Moest toch ff lachen toen ze met “de kist” binnen kwamen in het kader van Sinterklaas is eindelijk aan boord.#ZWARTEPIET #SinterklaasJournaal — Mike Gerritsen (@MikeGerritsen) 14 november 2018

