Trek je foute kersttrui aan en help kinderen in nood

In ons land is kerst een tijd van gezelligheid en warmte. Voor kinderen in oorlogsgebieden en vluchtelingenkampen ziet dit er heel anders uit. Voor hen zijn de wintermaanden vaak bitterkoud en staat er geen maaltijd op tafel.

In de magische tijd met twinkelende lampjes, kerstballen, sneeuwpoppen en slingers kun jij hier wat aan doen. Vandaag is het Foute Kersttruiendag van Save the Children. Jouw kersttrui maakt het verschil tussen een maaltijd en niks te eten. Klik hier voor meer informatie.

Meedoen is simpel

Bedenk samen met je collega’s, familie, vriendin sportclub of school een creatieve, leuke, lekkere, sportieve actie waarvan de opbrengt naar het goede doel gaat. Ook een kleine opbrengt maakt al een groot verschil. Knutsel, leen of koop een foute kersttrui en kom in actie. Maak het ingezamelde bedrag over aan Save the Children.

Met jouw ingezamelde geld helpt Save the Children kinderen in nood met voedsel, warme kleding en herenigen ze alleenstaande kinderen met hun familie. Want geen enkel kind hoort met Kerst alleen te zijn, honger te hebben of het koud te hebben.

