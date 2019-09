Aangrijpende foto gaat viral: zusje (5) steunt broertje (4) met kanker

Enkele indrukwekkende foto’s van Kaitlin Burge gaat momenteel als een razende het web over. Ze deelde online hartverscheurende beelden van haar vierjarige zoon met leukemie, terwijl hij wordt bijgestaan door zijn één jaar oudere zusje.

Leukemie

Op tweejarige leeftijd werd Beckett gediagnosticeerd met acute lymfatische leukemie, ofwel kanker in het bloed en beenberg. Hij heeft sindsdien maanden in het ziekenhuis doorgebracht met chemotherapie en bloedtransfusies. Zijn vijftien maanden oudere zusje Aubrey steunt hem door dik en dun en is er altijd voor hem.

‘Kinderkanker treft de hele familie’

Op de aangrijpende foto’s die nu viral gaan, is te zien hoe de zieke Beckett voor de zoveelste keer boven het toilet hangt. Zusje Aubrey wrijft over de rug van haar broertje. Ze probeert hem gerust te stellen. Daarna wast Aubrey zijn handjes en draagt ze haar broer naar de bank. Ook biedt ze haar moeder aan om mee te helpen de badkamer schoon te maken. “Een ding dat ze je niet vertellen over kinderkanker is dat het de hele familie treft”, schrijft Kaitlin bij de foto’s.

Zusterliefde

“Het is vertederend om te zien hoe onze dochter hem bijstaat als hij weer eens misselijk is en naar het toilet moet om over te geven. Dan geeft ze haar zieke broertje schouderklopjes en fluistert ze opbeurende woorden tegen hem”, legt Kaitlin uit. Volgens haar blijft Aubrey liever thuis om voor haar broer te zorgen dan dat ze met haar vriendinnen iets gaat doen. Ze wil hem nauwlettend in de gaten houden en helpen waar ze kan.

‘Mooi, maar pijnlijk’

“Ik word blij als ik ze samen zie, maar tegelijkertijd word ik er ook verdrietig van, omdat ze op jonge leeftijd met zoveel harde feiten geconfronteerd worden”, vertelt Kaitlin. “Ze hebben een ongelooflijke band. Tot op de dag van vandaag zijn ze samen. Ze zorgt altijd voor hem.”

Impact op gezin nooit in beeld

Kaitlin deelt de hartverscheurende foto’s met een reden. “Je hoort bijna altijd over hoge zorgkosten of medische behandelin­gen, maar bijna nooit over de impact van zo’n ziekte op een gezin. Daarom kom ik met deze foto’s”, gaat Kaitlin verder. “Van de ene op de andere dag moesten mijn kinderen spelen op school inruilen voor momenten in ijskoude ziekenhuiskamers.” Na zijn ziekenhuisopname is Aubrey haar broertje blijven steunen. Ze helpt hem met alles. Aubrey snapt lang niet alles, maar ze weet wel globaal wat er aan de hand is.

Behandeling

Na een maandenlange ziekenhuisopname is Beckett nu thuis en ondergaat hij daar chemotherapie in de vorm van pillen die hij moet slikken. Dit moet hij nog tot augustus 2021 blijven doen. Ook moet hij regelmatig naar het ziekenhuis voor controles. “Ik weet zeker dat zijn zusje hem er al die tijd doorheen zal slepen.”

Bron: Libelle | Beeld: iStock