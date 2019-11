Flairs Vijf: 5x Black Friday deals die je niet mag missen

Elke week delen we in de rubriek Flairs Vijf onze favoriete producten, diensten en evenementen met je. Deze week delen we een aantal deals voor Black Friday met je, zodat je geen korting misloopt. Oh, en we hebben ook tips voor je om alles uit de aanbiedingen te halen. Die vind je hier.

1. Make-up voor de feestdagen

De feestelijke decembermaand staat weer voor de deur en aan de kersttafel wil je er natuurlijk op je best uitzien. Bij Ici Paris XL scoor je tot en met vrijdag de lekkerste geurtjes, fijnste crèmes en mooiste make-upproducten met hoge kortingen. Shoppen kan natuurlijk in de winkel, maar ook online. En hier vind je de Black Friday aanbiedingen die op dít moment gelden.

2. Alle modedeals op één plek

Wil je je garderobe updaten? Dan ben je op Fashionchick.nl aan het juiste adres. Hier worden de beste pareltjes op modegebied verzameld op één plek, en zie je in één opslag welke deals je kunt scoren. Van sieraden tot stoere boots en feestelijke glitterjurkjes voor de decembermaand: de aanbiedingen vliegen je om de oren en er zit sowieso iets tussen wat bij jou past.

3. Van alles wat

Bij Bol.com wordt er tot en met vrijdag een andere productcategorie uitgelicht. Zo ontvang je vandaag bijvoorbeeld korting op speelgoed (handig voor in de schoen en onder de boom!), scoor je morgen de beste deals op het gebied van keuken en wonen, en kun je op Black Friday zelf naar hartelust shoppen als je nog elektronicaproducten nodig hebt.

4. Er even tussenuit

We tipten ‘m van de week al: de minibreak die je kunt boeken bij Albert Heijn. Bij de supermarkt scoor je deze week – speciaal voor Black Friday – vouchers waarmee je een vijfdaagse vakantie ínclusief hotel en vlucht kunt boeken. En dat kost je slechts 149 euro per persoon. Waar de reis naartoe gaat? Dat is aan jou. Je hebt keuze uit maar liefst negen bestemmingen binnen Europa. Welke dat zijn en wat er allemaal bij de prijs inbegrepen zit, vind je hier.

Lees ook

Flairs Vijf: 5x producten om jouw huid te verzorgen in deze tijd van het jaar



5. Nieuw jaar, nieuw interieur

Ben jij aan het einde van het seizoen of jaar ook altijd geneigd om alles weer over een hele andere boeg te gooien? Nieuwe garderobe, nieuw kapsel… én natuurlijk een nieuw interieur! Ben je op zoek naar woonaccessoires of zelfs een nieuwe bank? In de shop van vtwonen krijg je in het kader van Black Friday op veel producten maar liefst 20 procent korting. En combineer je een van de kortingscodes (vtblack10, vtblack20 en vtblack30) met de superdeals, dan profiteer je dubbel!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.