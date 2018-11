Flair is vernieuwd! Hoofdredacteur Marije over onze kersverse columnist en alle leuke veranderingen

Hoera, Flair is in een nieuw jasje gestoken! Marije Veerman – onze nieuwe hoofdredacteur – vertelt je alles over de restyling en kersverse columnist, én geeft een inkijkje in haar leven.

Lees ook: Top 5 best gelezen artikelen op Flaironline.nl – week 47

Wat is er allemaal veranderd en wat kunnen de lezeressen vanaf nu verwachten van Flair?

‘Flair komt vanaf nu nóg dichter bij jou. De uitstraling wordt warmer, vriendelijker en gezelliger. En de onderwerpen raken je nog meer, omdat ze gaan over vrouwen zoals jij die een inkijkje bieden in hun leven. Hoe doen zij het? Als het gaat om geld en budget, maar ook in relaties, in bed, in vriendschappen, op reis, in hun interieur… Flair biedt het spreekwoordelijke kijkje in de keuken: perfect voor jou om geïnspireerd te raken, je over te verbazen of je juist in te herkennen.

Nieuw is bijvoorbeeld de rubriek ‘Hap-slik-zeg’, waarin een lezeres elke week vertelt over haar eetgewoontes. Staan er elke avond aardappelen, groente en vlees op tafel of blijft het bij een enkel blaadje sla? Omdat we feedback en eigen verhalen van de lezeres heel belangrijk vinden, hebben we daar ruimte voor gereserveerd in de rubriek ‘Eerst nog even dit’. We zijn nu al enorm benieuwd wat iedereen met ons te delen heeft.’

Met de restyling is er ook een nieuwe columnist gekomen: Miljuschka Witzenhausen!

‘Ja, ik ben echt enorm blij dat we haar hebben kunnen strikken! Miljuschka is voor mij hét voorbeeld van de Flair-vrouw. Stoer en kwetsbaar tegelijk. Alleen haar eerste column bewijst dat al. Snel lezen zou ik zeggen!’

De rubriek ‘Waar doet ze het van’ is met de vernieuwing van Flair gelukkig niet verdwenen. Hoe zijn de financiën bij jou thuis geregeld?

‘Haha, laten we zeggen dat wij beiden de economie goed spekken. Wij zijn niet van die spaarders; als we sparen is dat voor bijvoorbeeld een vakantie. Ik ben gek op het maken van herinneringen en daar gaat ook het meeste van het geld naartoe.’

Wie is wij?

‘Ik woon samen met Franklin in de binnenstad van Purmerend en heb twee kinderen, Kyano (10) en Liv (2). Zes jaar geleden overleed mijn oma en kregen we de kans om haar huis over te kopen. Een halfjaar lang hebben we in de verbouwstress gezeten, maar nog steeds is het prachtig om in het huis te wonen waar ik zulke mooie herinneringen aan heb als kind.’

Hoe ben je bij Flair terecht gekomen?

‘Ik verkeer in de luxepositie dat ik ben gevraagd! Daar hoefde ik natuurlijk niet lang over na te denken. Hiervoor was ik hoofdredacteur van Fabulous Mama. Het is heel leuk om nu bezig te zijn met het maken van een weekblad voor zo’n grote en diverse doelgroep.’

Als afsluiter: heb je een grappige anekdote over jezelf?

‘Ik ben een enorme chaoot en ben altijd alles kwijt. Mijn zoon heeft helaas die eigenschap van mij geërfd. Ik leer hem nu al dat je foefjes moet bedenken om het voor jezelf makkelijker te maken. Zo probeer ik buiten huis nooit dingen los te laten en meteen terug in mijn tas te stoppen, omdat ik het anders gewoonweg vergeet. Zo heb ik ooit mijn creditcard teruggevonden in een bak met snoep bij het tankstation…’

Alle avonturen van Marije op de voet volgen? Volg haar op Instagram!

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.