Op tijd naar huis! Flinke en vooral vroege file verwacht door pakjesavond

’t Heerlijk avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Vanavond warmen we de chocolademelk op, zetten we de pepernoten op tafel en mogen eindelijk die gedichten en surprises tevoorschijn getoverd worden waar je al weken aan werkt. Wil je niets missen van de gezellige pakjesavond? Als je met de auto naar je werk bent vandaag, doe je er goed aan om op tijd te vertrekken.

We horen je denken: op tijd vertrekken, hoe laat moet je dan in de auto stappen? Volgens de ANWB en navigatieproducent TomTom is het verstandig om al na de lunch te gaan rijden.

Sinterklaaseffect

De ANWB verwacht dat de avondspits extra druk zal zijn met pakjesavond en ook eerder gaat beginnen dan op andere donderdagen. Al rond 15.00 uur zullen er files ontstaan door het zogeheten ‘sinterklaaseffect’; twee uur later wordt er een piek verwacht in de drukte op de weg. “Veel mensen gaan op 5 december wat eerder naar huis”, verklaart een woordvoerder tegenover AD. “Winkeliers sluiten vroeger hun deuren en zakelijke afspraken worden opgeschort om voor het ‘heerlijk avondje’ op tijd thuis te zijn.”

Pakjesavond 2018

Vorig jaar was het om 14.45 uur al drukker dan normaal. Het gebruikelijke advies om rond 15.00 uur in de auto te stappen, werkt volgens TomTom dan ook niet. Je zou dan namelijk alsnog in de file terecht komen. Het blijft daarnaast lang druk op de weg; vorig jaar op pakjesavond was het om 19.00 uur alsnog niet rustig. Er wordt dan ook geadviseerd om direct na de lunch al in de auto te stappen.

Auto in plaats van trein

Uit data van TomTom blijkt dat mensen op 5 december, ondanks waarschuwingen voor drukte op de weg en files, meer mensen de auto pakken. “Vermoedelijk nemen mensen toch liever het heft in eigen hand, dan dat ze vertrouwen op het openbaar vervoer”, aldus Nick Cohn, traffic-expert bij het techbedrijf. “Of de auto moet nog volgeladen worden met last-minute-pakjes van de Sint. We adviseren de automobilisten om zoveel mogelijk thuis te werken of ruim op tijd te vertrekken.”

Alternatieve route

Volgens Cohn kun je vertrouwen op de snellere route die je navigatiesysteem voorstelt. “Het kan wat onwennig voelen om een andere afslag te nemen dan normaal”, snapt hij. Toch doe je er goed aan om de alternatieve route te durven nemen die je navigatiesysteem met live verkeersinformatie in beeld brengt. “Deze routes worden namelijk gebaseerd op real-time verkeersomstandigheden en zijn daarmee het meest up-to-date.”

Lees ook

Pakjesavond voor de televisie: dít is er te zien op 5 december 2019

Code geel

Ben je inderdaad met de auto naar je werk vandaag? Pas dan wel goed op. Niet alleen worden er files verwacht, maar hangt er ook een dichte mist in de lucht. Bovendien kan het verraderlijk glad zijn en wordt er regen verwacht op pakjesavond, wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Het KNMI heeft dan ook code geel afgegeven voor heel het land.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.