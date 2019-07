Festivalgangers, opgelet! Flinke regen- en onweersbuien op komst

Sta je vanmiddag te dansen op een buitenfeestje of ben je van plan om naar een foodfestival te gaan? Vergeet dan vooral je poncho of regenjas niet mee te nemen, want er wordt flink wat regen verwacht. En dat niet alleen, ook komen er zware windstoten en onweer bij kijken.

Tijd voor een zonnedansje voor vertrek, want het is hopen dat je droog blijft als je vandaag naar een festival gaat. Vooral in het oosten worden flinke regen- en onweersbuien met zware windstoten verwacht, en in sommige regio’s moet zelfs rekening gehouden worden met wateroverlast. Dit kan heel plaatselijk gebeuren. Terwijl het op de ene plek droog blijft overdag, kan het een paar kilometer verderop héél anders zijn. Houd je vast: volgens Weerplaza kan er zeer plaatselijk 25 tot 35 millimeter regen vallen. Dat komt neer op zo’n drie volle emmers (!) water per vierkante meter.

Het dondert en het bliksemt

Hoewel de dag misschien vrij rustig begon, wordt het in de loop van de ochtend wat heftiger. De kans op buien en onweer neemt dan toe, en ’s middags trekken de zwaarste buien richting het oosten van het land. Daar kan het gaan bliksemen, wat tot ongeveer het begin van de avond duurt.

Weekend

Ga je niet vandaag maar morgen en/of zondag een feestje pakken? Dan heb je meer geluk. Door de hoge luchtdruk blijft het de rest van het weekend namelijk zo goed als droog. Have fun!

