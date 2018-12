Femke Verstappen: ‘Of ik Jos B. haat? Het is wel iets meer dan haat’

2018 was een bewogen jaar voor Femke Verstappen (28). Na twintig jaar onzekerheid werd deze zomer ineens Jos B. gearresteerd en verdacht van de moord op haar broertje Nicky. ‘Ik zou hem zo graag willen laten voelen wat hij ons heeft aangedaan’, vertelt ze in het nieuwe nummer van Viva.

Maandagochtend. Het is stil op straat in Roggel, een klein kerkdorp in Limburg. Een plastic zak waait voorbij, in een voortuin staat een Abraham, de meeste rolluiken zijn dicht. Dit is het dorp van Femke Verstappen, dochter van Peter en Bertie, vriendin van Ralf, moeder van Daantje. En: zusje van Nicky Verstappen.

Zo koud als het buiten is, zo warm is het bij Femke in huis, die een voorliefde blijkt te hebben voor kaarsen, lichtjes, droogboeketten en matzwarte kasten. Landelijk, noemt Femke het zelf, maar het woord kerst schiet ook te binnen – en het is pas november. Met een verontschuldigend lachje: ‘Ik heb dit het hele jaar door.’

‘Moeten verhuizen, deed pijn’

Ze is zachtaardig, Femke. Donker haar, donkere ogen, rustige energie. Geboren in een arbeidersgezin, vader stratenmaker, moeder huisvrouw, zelf werkt ze in een zonnestudio. Wanneer ze spreekt over het nest waaruit ze komt, heeft ze het over een ‘superclose gezin’, haar dochter Daantje (1) gaat ze precies zo opvoeden als ze zelf is opgevoed. Liefde voorop, family first, dan pas de rest. Vanuit de achtertuin kijken twee manshoge bordeauxdoggen, Joep en Teun, verlangend door het raam naar binnen. Op het tafeltje bij het raam staat een foto van Nicky, er staan verse bloemen bij, het kaarsje brandt. Ze woont hier prettig, zegt ze terwijl ze een kop koffie neerzet, maar het doet nog altijd pijn dat ze weg moesten uit hun twee-onder-een-kapwoning in Heibloem, een dorp verderop. ‘Heel klein, je rijdt er zo langs.’

Waarom moesten jullie daar weg?

‘Het ging gewoon niet meer. We werden daar weggekeken, om het zo maar te zeggen.’

Júllie?

‘Ja. Er was een bepaald kliekje dat… In het begin leeft iedereen mee, maar daarna begonnen de onderzoeken en is er veel uit het verleden van Heibloem naar boven gekomen. Met name over de pedofilie van de kamp-oudste van het kamp waar Nicky is verdwenen. Deze man was bij sommigen heel geliefd, ze hebben hem de hand boven het hoofd willen houden.’

