Hè, bah: in februari iedere dag een reële kans op sneeuw

Hoewel de regen zo nu en dan met bakken uit de lucht komt, hebben we te maken met zacht winterweer. Geniet er nog maar even van, want het wordt de laatste tien dagen van januari een stúk kouder. En ook in februari houdt dat aan. #Huilen.

Als we Weerplaza mogen geloven, komt er ‘vuil winterweer’ onze kant op. Dat betekent niet alleen dat het extreem koud wordt (lees: op het warmste moment van de dagen temperaturen rond het vriespunt), maar ook dat er dagelijks een reële kans is op sneeuw. Geen goed nieuws voor degenen die al weken snakken naar het aangename lenteweer, dus…

Gevoelstemperatuur

Je sjaal en handschoenen kunnen de kast nog niet in, want wanneer er een windje bij komt kijken, komt de gevoelstemperatuur nog lager te liggen. Daarnaast wordt er gewaarschuwd voor landelijke gladheid.

Warmer dan gemiddeld

Met gemiddeld een graad of 8 is het vandaag de dag iets warmer dan dat het normaal is half januari; normaal is het zo’n 5 tot 6 graden overdag rond deze tijd van het jaar. Daarnaast heeft het tot nu toe minder vaak gevroren dan tijdens een normale winter; het had tot nu toe zo’n 17 keer ‘moeten’ zijn, maar het is slechts bij 9 keer gebleven. De kans dat het later deze maand zowel overdag als ’s nachts gaat vriezen, is 20 procent. Weten we meteen hoe groot de kans is dat je de schaatsen van zolder kunt halen.

Bron: Libelle.nl | Beeld: iStock