Triest: fabrikant Stint vraagt faillissement aan, kinderdagverblijven zijn de dupe

De fabrikant van de Stint is bankroet. Het bedrijf van de elektrische bolderkar heeft vandaag een faillissement aangevraagd bij de rechtbank. Dat zegt eigenaar Edwin Renzen in een interview met RTL Nieuws en de Volkskrant.

‘Er komt niets meer binnen’

Volgens Renzen was afgelopen vrijdag voor hem duidelijk dat het zo niet langer meer ging. ‘Ik heb naar de cijfers gekeken: er komt al weken niets meer binnen. En er gaat alleen maar geld uit, alleen maar meer. Extra kosten, geen inkomsten. We hebben nog net de salarissen er een keer uit kunnen persen. Maar dit is niet vol te houden.’

Dodelijk drama

Het voertuig kwam negatief in het nieuws toen een Stint – mogelijk door technische problemen – door een trein werd geschept in Oss. Bij het ongeluk kwamen vier kinderen om het leven en raakten nog een kind en een begeleidster gewond. Daarna werd het voertuig voorlopig niet meer op de weg toegelaten. Later deze week wordt bekend of de Stint weer in gebruik genomen mag worden.

‘We zijn kapotgemaakt’

Renzen is het nog altijd niet eens met dat besluit en vindt dat het bedrijf geen kans heeft gekregen. ‘De Stint is niet onveilig. We weten nog niet wat de oorzaak van het ongeluk in Oss is.’ Hij neemt het vooral de Inspectie Leefomgeving en Transport kwalijk. ‘In de bijna zeven jaar dat de Stint op de weg is, hebben we geen enkele inspectie gehad. Niets. Niemand heeft ooit gezegd wat er beter kon of moest. Niemand. Als je dat kapotmaken noemt: ja.’

Faillissement raakt kinderdagverblijven

Kinderdagverblijven zijn zwaar gedupeerd door het faillissement. De opvang is nu weer in veel gevallen aangewezen op busjes voor het vervoer van de kinderen. Ook moeten begeleiders vaker lopen en fietsen met de kinderen. Dat meldt de Brancheorganisatie Kinderopvang in reactie. ‘Qua vervoer van kinderen zijn we nu terug bij af’, zegt een woordvoerder.

Bron: ANP | Beeld: Hollandse Hoogte