Eva Jinek wil op tijd stoppen

Na haar zwangerschap keert Eva Jinek vanaf nieuwjaarsdag terug op televisie. Als het het aan de 40-jarige talkshowhost ligt, is ze nog wel enige tijd op tv te bewonderen, zo vertelt ze aan de De Telegraaf. Maar ze wil niet te lang doorgaan. “Ik mag hopen dat ik tijdig voel dat het mooi is geweest.”

Volgens de presentatrice is het de kunst om op tijd te stoppen. “Heel veel mensen doen dat niet, wat begrijpelijk is”, zegt ze. Zodra ze voelt dat het klaar is, hoopt Jinek aan een “tweede hoofdstuk” in haar carrière te beginnen. Maar, zo benadrukt ze, “dat duurt nog wel even, hoor!”.

Collega’s

Tijdens haar zwangerschapsverlof keek Jinek veel televisie. Ze volgde de problemen die Twan Huys had met zijn nieuwe show. “Ik kijk met empathie naar mijn collega’s”, zegt ze. “Ik weet hoe het voelt als iedereen een oordeel over je velt.” Tegelijkertijd vraagt de Nederlandse-Amerikaanse journaliste bepaald niet om medelijden. “Het is hard, maar dit risico hoort bij deze arena.”

Pax Valentijn

In september beviel Jinek van haar zoon, Pax Valentijn. Hij heeft de achternaam van Jineks partner, productieleider Dexter van der Voorn. Daarvoor was de presentatrice op 28 juli voor het laatst met haar talkshow op tv. Ze verscheen daarna in de openbaarheid toen ze de Sonja Barend Award in ontvangst nam voor haar gesprek met Farid Azarkan, van Denk.

Terug aan tafel

Op 1 januari neemt ze voor het eerst sinds 28 juli (waarna ze een week eerder dan gepland met verlof ging) weer plaats aan tafel in de talkshow. Het wordt haar eerste echte klus sinds de bevalling van zoontje Pax.

