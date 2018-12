Ellen Hoog maakt geslacht van baby bekend

Ellen Hoog (32) en haar man Kelvin de Lang maakten afgelopen september bekend dat ze in verwachting zijn van hun eerste kindje. Sindsdien heeft de voormalig hockeyster nog niet veel losgelaten over haar zwangerschap. Tot nu. Lees ook: Wauw: Ellen Hoog deelt vol trots foto van haar al flinke babybuik

Geslacht

Ellen Hoog liet in oktober al vallen dat zij en Kelvin al weten wat het geslacht van hun eerste kindje is. ‘Ik ga jullie nog verrassen’, was het enige dat ze hierover los niet. En dat heeft ze zeker gedaan… Ellen en Kelvin verwachten namelijk een meisje! Dat liet het stel via Instagram weten.

Instagram

Onder een foto van het stel schrijft Ellen: ‘It’s a girl! Twee blije eieren hier!’. Ook Kelvin deelt het nieuws via Instagram en schrijft daarbij: ‘Kreeg hier te horen dat het binnenkort 2-1 voor de dames is.’

Getrouwd

Ellen en Kelvin zijn vijf jaar samen. De twee trouwden vorig jaar in de zomer in het romantische Toscane, in het bijzijn van onder anderen Sven Kramer en Naomi van As.

