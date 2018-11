Is de eerste ‘Wie Is De Mol?’-kandidaat bekend? Fans weten het zeker…

Neem dit nieuws met een flinke scheut zout, maar Wie Is De Mol?-fans hebben de allereerste naam voor de nieuwe editie te pakken!

Lees ook

Molloten speculeren erop los: zijn dít de kandidaten van ‘Wie is de Mol 2019’

Niets is wat het lijkt

Althans, dat denken ze. Het zit zo: de officiële WIDM-pagina postte gisteren een nogal cryptisch filmpje, waarin we slechts het woord ‘bijna’ voorbij zien flitsen. Niets bijzonders, zou je denken, behalve dat er waarschijnlijk ‘bijna’ meer informatie volgt over de kandidaten van het komende seizoen. Die hard Molloten weten echter: in Wie Is De Mol? is een tekst nooit ‘alleen maar een tekst’. En dus slaat de geruchtenmolen op hol.

Potdikke, inderdaad!

En wat ontdekten ze? ‘Bijna’ is ook een anagram voor de voornaam van een bekende Nederlandse comedian. Hussel de letters maar eens door elkaar. Inderdaad: Najib (‘Bijna’) Amhali. Zou hij de eerste deelnemer zijn? Onderstaande twitteraar weet het in ieder geval zeker.

Geruchten

Dit is niet het eerste gerucht rond de nieuwe reeks Wie Is De Mol?, voor het eerst gepresenteerd door Rik van de Westelaken (zoals je weet zit Art Rooijakkers momenteel bij RTL). Jamai Loman stond eerder nog aan kop in de geruchtenlijst maar dit was een pijnlijk misverstand, zo bleek later. Jamai was een tijd lang niet op sociale media actief en dat deed ‘ie niet omdat ie voor WIDM op reis was – hij had ernstige nierproblemen.

And the game goes on

Inmiddels is er op het Instagramaccount alweer een nieuwe teaser verschenen waarmee verder gepuzzeld kan worden. Heb jij enig idee?

Aftellen

Wie Is De Mol? 2019 begint op zaterdagavond 5 januari. Naar verluidt volgt er in ieder geval op 13 november meer informatie over de kandidaten van komend seizoen.

Dit bericht bekijken op Instagram Bijna #widm #wieisdemol Een bericht gedeeld door Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros) op 5 Nov 2018 om 2:19 (PST)

De nieuwste post:

Dit bericht bekijken op Instagram #widm #wieisdemol Een bericht gedeeld door Wie is de Mol? (@wieisdemol.avrotros) op 6 Nov 2018 om 3:15 (PST)

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: Superguide | Beeld: NPO