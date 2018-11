Wij kunnen nu al niet wachten: dít is de eerste trailer van ‘The Lion King’

Noem het nostalgie, noem het jeugdsentiment of noem het gewoon het beste waarvan je wist dat het zou komen: de live action verfilming van The Lion King komt er ein-de-lijk aan. Afgelopen nacht heeft Walt Disney Studios de eerste officiële trailer naar buiten gebracht.

Lees ook: Als dít geen snikken wordt… Disney lanceert eerste magisch mooie ‘Dumbo’-trailer

We hebben er 21 jaar op moeten wachten, maar nu is het dan eindelijk zover. De succesvolle tekenfilm The Lion King wordt verfilmd. Waarom nu pas, horen we je denken? Welnu, wil je een tekenfilmklassieker als The Lion King verfilmen, dan moet je wel van hele goede huize komen. En voor Walt Disney Studios is nu dat moment daar. Het moment dat de technologie en mogelijkheden aanwezig zijn om The Lion King de verfilming te geven die het verdient.

De cast

De productie en cast liegen er dan ook niet om. De productie ligt in handen van Jon Fraveau, die ook verantwoordelijk was voor de verfilming van the Jungle Book. Elton John is verantwoordelijk voor de muziek en de stemmen? Daarvoor zij Seth Rogen, Donald Glover en Beyoncé voor gekozen.

The Lion King wordt in de zomer van 2019 verwacht in de bioscopen. Tot die tijd kun je genieten van de prachtige trailer.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Beeld: still