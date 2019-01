Eindelijk! Híer kunnen liefhebbers vandaag het eerste natuurijs op

Haal de ijzers maar het uit het vet, want het gaat gebeuren vandaag. Vanmorgen is in Haaksbergen het eerste natuurijs dik genoeg bevonden om op te kunnen schaatsen. En meteen zijn er grootse plannen: vanavond wordt de allereerste marathon op natuurijs van deze winter verreden in de Overijsselse plaats.

Ruim voldoende

De ijsbaan in Haaksbergen heeft net als vorig jaar – toen op 28 februari – de primeur. Arjan Smit van de schaatsbond KNSB mat een ijsdikte van 4 tot 5 centimeter op de baan van schaats- en skeelerclub IJSCHen. Dat is ruim voldoende voor het houden van een wedstrijd.

Klaar voor de start?

De KNSB houdt het voorlopig bij één marathon op natuurijs, omdat de prognoses nogal onzeker zijn. De vrouwen starten om 19.00 uur, de mannen beginnen om 20.00 uur.

Winters weekje

Dat deze week begint met voldoende vrieskou om te kunnen schaatsen verklapt het al: er staat ons een winters weekje te wachten. Vooral morgen, want er wordt flinke sneeuwval verwacht – mogelijk ontstaat er een sneeuwdek van zo’n 5 centimeter. Dinsdag trekt een winterse neerslag van west naar oost over Nederland. De eerste neerslag wordt verwacht vanaf 08.00 uur in het zuidwesten en het westen van het land, zo meldt Weerplaza. Volgens Weeronline kan sneeuwval in de Randstad gladheid en extra drukte tijdens de ochtendspits veroorzaken.

Vliegen en treinen

Mensen die morgen het vliegtuig pakken, moeten de status van hun vlucht de vandaag goed in de gaten houden; mogelijk gaan er morgen dankzij de sneeuwval vluchten van en naar Schiphol uitvallen of kampen met vertraging. De NS kon vanochtend nog niet zeggen of de verwachte sneeuwval gevolgen zal hebben voor het spoor. Vooralsnog wordt van een normale dienstregeling uitgegaan. In de loop van maandagmiddag wordt bekeken of er voor dinsdag aanpassingen nodig zijn.

Code geel

Ook vandaag is het opletten geblazen. Het kan lokaal, vooral op bruggen en viaducten, glad zijn door rijp. In het noorden is er halverwege de ochtend een kleine kans op gladheid door ijzel, als gevolg van lichte regen. Het KNMI heeft voor heel het land code geel afgegeven. Ook de Verkeersinformatiedienst waarschuwt voor gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

