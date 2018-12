Een crush op je collega? Maak er werk van tijdens de kerstborrel!

Dat liefde en werk vaak niet goed samengaan dat weten wij eigenlijk ook wel. Voor je het weet heeft het hele bedrijf het over jou en je leuke collega en als het uit gaat dan kan dat nog weleens leiden tot ongemakkelijke situaties. Maar ja, als je verliefd bent is er weinig tegen te doen. Wil je iemand laten weten dat je hem wel ziet zitten? Wacht dan nog even tot de kerstborrel, dit is namelijk het ultieme moment om je hart te luchten. Lees ook: 7 voordelen aan daten met je collega

Onderzoeksbureau Multiscope vroeg ruim duizend Nederlanders naar hun meningen en ervaringen wat betreft het flirten en flikflooien op de werkvloer. En wat blijkt? Nederlanders zijn allesbehalve saai. Twintig procent van de ondervraagden geeft aan weleens meer met een collega te hebben gedaan dan een goed gesprek voeren. Zeven procent zegt zelfs dat de spanning zo hoog opliep dat dit leidde tot seks op de werkplek.

Tegelijkertijd staan de ondervraagden niet al te positief tegenover het combineren van werk en liefde of lust. Eén op de tien ondervraagden vindt een crush op een collega zelfs zo ongepast dat hij een andere baan zou zoeken als hij zich aangetrokken zou voelen tot een collega.

Flirten mag wel

Wel is er een duidelijk verschil in de opinie over flirten en ‘een stapje verder,’ zegt Femke van der Hoeven van Parship tegen het AD. ‘Flirten op de kerstborrel bijvoorbeeld vindt men dan wel kunnen. De sfeer is wat losser dan normaal en na een glaasje alcohol stap je toch makkelijker op elkaar af.’

Er is dus hoop. Als hij nog niet weet dat hij de liefde van jouw leven is, gooi dan een glaasje champagne (of twee) achterover en ga er voor!

Bron: AD