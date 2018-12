Edwin Evers is begonnen aan twaalf uur durende marathonuitzending

Edwin Evers is vrijdag begonnen aan de finale van het radiotijdperk Evers staat op. De vertrekkend dj trapte de twaalf uur durende marathonuitzending op Radio 538 af met het nummer This is the last time van Keane. En met de woorden: Het begin van het einde.

Collega’s

Evers werd al vroeg in de ochtend verrast toen de studio volliep met al zijn collega’s van het radiostation, onder wie zijn opvolger Frank Dane, maar ook Coen Swijnenberg en Sander Lantinga van de middagshow. “Snappen jullie het nu? Vroeg hè”, grapte de presentator. Ook werd het schilderij de Ochtendwacht onthuld, een knipoog naar Rembrandts Nachtwacht, met daarop alle vrienden van de show.

De uitzending duurt tot 18.00 uur. “We gaan er een leuke dag van maken. Ik ben niet bevreesd voor wat er in het draaiboek staat, maar vooral voor wat er niet in staat. Het is een spannende dag, het wordt een rollercoaster.”

Eigen band

In het AD staat een advertentie van Mattie en Marieke, het presentatieduo van de ochtendshow van concurrent Qmusic bedankt Edwin Evers voor de de mooie jaren. Ook zag Evers onderweg naar Hilversum billboards langs de weg waarop hij succes werd gewenst met de laatste uitzending.

In de afscheidsuitzending blikt Evers met zijn vaste sidekicks Rick Romijn, Niels van Baarlen en Jelte van der Goot en zijn nieuwslezer Henk Blok terug op 21 jaar Evers staat op. Dat doen ze samen met artiesten, vrienden van de show en 538-collega’s. Ook zal er veel (live) muziek te horen zijn. Evers gaat zich na zijn afscheid meer bezighouden met zijn eigen band en het schrijven van muziek. Ook verwacht hij weer terug te keren op de radio, alleen weet hij nog niet waar en wanneer.

Bron: ANP | Beeld: ANP