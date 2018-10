Yum! Vanaf nu kun je je favoriete lekkers van Dunkin’ Donuts thuis laten bezorgen

Heb je enorm veel trek in donuts maar allesbehalve zin om van de bank af te komen? Dan hebben we fantastisch nieuws voor je, want vanaf nu kun je al het lekkers van Dunkin’ Donuts gewoon thuis laten bezorgen.

Tenminste, als je in Amsterdam, Utrecht, Hilversum of Eindhoven woont. In deze steden gaat de keten, in samenwerking met Thuisbezorgd.nl, jouw favoriete donuts tot aan je voordeur brengen. Eén ding is zeker: dat maakt jouw avond bankhangen nóg beter!

Uitdaging

Niet alleen donuts maar ook de warme koffies van Dunkin’ Donuts worden vanaf nu thuisbezorgd. En dat brengt een extra uitdaging met zich mee voor de bezorgers, gezien deze drankjes warm aan moeten komen. Maar een zoete, kleurrijke donut maakt een hoop goed, toch?;-)

