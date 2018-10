Uitpakken met de feestdagen? Dunkin’ Donuts verkoopt nu écht gouden donuts

Donut- en koffieketen Dunkin’ Donuts heeft alwéér een nieuw filiaal in ons land geopend. Dit keer was het de beurt aan Amstelveen – de zesde plaats in Nederland waar de keten zich vestigt – en dat wordt gevierd met een wel héél bijzonder nieuwe lekkernij, die precies op tijd gelanceerd wordt om de feestdagen een klein niveautje hoger te tillen.

Lees ook

Oh my: Dunkin’ Donuts opent komende maand vier (!) nieuwe vestigingen door heel het land

Bladgoud

Nieuw is de Gouden Donut, met een schitterende topping van écht bladgoud. Het eerste exemplaar van deze unieke zoete snack is gisteravond uitgereikt aan zanger André Hazes, die er – uiteraard – meteen z’n tanden inzette. Hij kreeg er tevens de eerste Young Talent Award uitgereikt, een prijs voor de meest talentvolle, jonge artiest in Nederland.

Nutel-ja!

Maar terug naar de core business: de gouden donuts (of ‘donutsen’, zoals André in onderstaande instagramvideo zegt – we liggen nog steeds dubbel). De nieuwste toevoeging aan het assortiment is namelijk niet alleen speciaal omdat-ie bekleed is met een laagje echt goud, maar ook nog eens gevuld is met een heerlijke vulling van Nutella. Come to mama!

Exclusief

De gouden donut komt niet ‘zomaar’ in alle schappen van de keten te liggen. Wie ‘m graag zou willen eten, kan hem speciaal bestellen via info@dunkindonuts.nl. De limited gouden donuts worden per zes stuks verkocht voor – hou je vast – € 299,-. Goedkoop is anders, maar bijzonder zijn ze wel. Misschien iets voor de feestdagen als je écht echt iets speciaals op tafel wilt zetten?

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Dit bericht bekijken op Instagram Ik kom niet met lege handen thuis @moniquenoell ❤️❤️❤️💦💦💦 Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes) op 9 Okt 2018 om 10:21 (PDT)

Bron: Story / Beeld: Hollandse Hoogte