Kinderen Ruinerwold doen eenmalig hun verhaal in docu Jessica Villerius

Jessica Villerius is benaderd door de vier oudste kinderen van Gerrit Jan van D. om een documentaire te maken over hun leven in het ‘spookgezin van Ruinerwold’. Dat laten de desbetreffende kinderen weten in een persbericht.

‘Verhaal gaat ieders voorstelling te boven’

“Dit is een verhaal dat natuurlijk ieders voorstelling te boven gaat. Uitleg over hun ervaringen laat zich niet vangen in een snelle reactie, een quote in het nieuws en zelfs niet in een uitgebreid interview in een krant”, licht Villerius toe op de website van haar productiebedrijf Posh Productions.

Eenmalig hun verhaal doen

“Als mij iets duidelijk is geworden tijdens onze ontmoetingen, dan is het wel dat niets is wat het lijkt en dat het nog veel complexer is dan iedereen wellicht dacht. Ik denk dat het goed is dat de kinderen er in deze kwetsbare situatie, waarin er veel druk op hen wordt gelegd, voor hebben gekozen om hun verhaal eenmalig, gedetailleerd en vooral, op hún tempo te doen.”

‘We zijn gedwongen om te reageren’

De kinderen beargumenteren hun keuze voor de documentaire, door aan te geven dat ze liever zelf hun verhaal doen, dan onwaarheden in de media te moeten vernemen. “Liever hadden we nooit verteld over deze periode, maar de situatie dwingt ons nu in een positie dat we wel móéten reageren. (…) Er wordt veel over ons gezegd en geschreven, en in sommige beschrijvingen herkennen we onszelf volledig, maar in andere totaal niet. We willen daar duidelijkheid over geven, zodat we ons leven als gezamenlijke kinderen uit dit gezin uiteindelijk weer kunnen oppakken. Maar dan op ons tempo en op momenten dat wij daar aan toe zijn.”

Kloof tussen kinderen ontstaan

De jongste vijf kinderen van B. werken vooralsnog niet mee aan de documentaire, omdat ze zich op dit moment niet kunnen vinden in de tenlastelegging van hun vader. “Het is voor ons hele gezin heel pijnlijk dat er een kloof is ontstaan tussen ons en onze oudste broers en zus. Wij hebben van onze vader geleerd om je geluk te zoeken in je relatie met God, en je onderwijs in eigen hand te nemen. En daar geloven wij nog steeds in”, laten ze weten in een verklaring. “Wij definiëren geluk niet als het ‘afgescheiden leven van de maatschappij’, dat was ook nooit de bedoeling, maar dat is nou eenmaal zo gelopen. Het idee om aan een documentaire mee te werken bevalt ons wel, maar wij willen dit eerst met onze vader overleggen.”

Vader voorlopig achter slot en grendel

De vader van het gezin zit samen met ‘klusjesman’ Josef B. momenteel vast. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van enkele van zijn eigen kinderen, beide mannen worden verdacht van verdacht van witwassen en vrijheidsberoving. Op 21 januari volgend jaar moeten Van D. en B. zich voor het eerst in de rechtbank melden. Het gaat om een voorbereidende zitting.

Doorgewinterde documaakster

Villerius maakte eerder documentaires over onder andere de aanslag op de Franse concertzaal Bataclan, vrouwen die kampen met anorexia en de doodstraf. Wanneer de documentaire over Ruinerwold te zien zal zijn, is nog niet bekend.

