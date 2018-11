Deze bijzondere Nederlandse docu maakt vanavond kans op een Emmy Award

De Nederlandse documentaire De Wereld van Puck is genomineerd voor een prestigieuze Emmy-award. Emmy Awards worden uitgereikt aan ‘buitegewone prestaties in de televisie-industrie’. En De Wereld van Puck is zeker een buitengewone prestatie.

Lees ook

Zo lief! Emmy-winnaar vraagt vriendin ten huwelijk tijdens dankspeech

Wauw…

Vader Gert-Jan de Vries filmde 20 (!) jaar lang zijn gezin, om vast te leggen hoe het is om te leven met een zwaar gehandicapt gezinslid.

Ineens was er een film

Het was nooit vader Gerts idee om een film te maken. Hij pakte de camera er vooral bij om een reactie bij Puck los te krijgen, die niet kan praten. Vrouw Diana stelde voor om die fragmenten te bundelen en er zo een film van te maken.

Á la Boyhood

En dat is maar al te goed gelukt. Vorig jaar verscheen de documentaire op NPO2. Nu is de film (die een beetje doet denken aan Boyhood) dus genomineerd voor een Emmy. De uitreiking van de 46e International Emmy Awards vindt vanavond plaats in New York.

Je kunt de hele documentaire hier bekijken. De trailer zie je in onderstaande video.