Dit zijn ze dan: de boeren van het nieuwe BzV-seizoen

Gisteren konden we alvast weer een beetje genieten van ons favoriete programma waarin Nederlandse boeren opzoek gaan naar de liefde. De tien boeren die dit jaar mee gaan doen, waren namelijk alvast te zien in de voorstelaflevering van Boer zoekt Vrouw. Benieuwd naar wie er komende weken geschreven kan worden? We stellen ze hier ook kort aan je voor!

Variatie

De jongste van de tien boeren is 25 jaar en de oudste 61 jaar. Er doet dit jaar één vrouw mee en één mannelijke boer die na 20 jaar huwelijk nu opzoek is naar een man. Daarnaast is het grootste deel van de boeren melkveehouder. Geïnteresseerd in een van de volgende boeren? Je hebt twee weken de tijd om een brief te sturen!

Ronald

De 37-jarige Ronald komt uit Gelderland, waar hij met zijn tweelingbroer Harold op de boerderij woont. Hij zoekt een ‘gezellige en sportieve meid’ die net als hij dolgraag een gezin wilt.

Jan

De 35-jarige Jan komt uit Noord-Holland en runt een zorgboerderij. Hij is vader van vier kinderen en zoekt een vrouw die goed kan praten.

Frans

De Friese Frans is vader van twee zonen en is na een huwelijk van twintig jaar nu opzoek naar een ‘stoere en leuke vent’.

Willem

De 26-jarige Willem woont in Utrecht waar hij zorgt voor 40 koeien op een melkveehouderij. Hij zoekt een ‘zachtaardig meisje met het hart op de goede plek’.

Johan

De sportieve Johan (53) komt uit Noord-Holland en is altijd wel in voor een geintje. Hij heeft een boerderij met melkkoeien en zegt een hele grote stap in zijn leven te hebben gezet door te verhuizen naar een andere boerderij. Hij zoekt een ‘leuke vrouw om samen de toekomst mee verder uit te stippelen’.

Geert

De Brabantse Geert (51) is al zes jaar gescheiden en zoekt nu een vrouw met pit die ‘zowel mooi van binnen als van buiten is’.

Annemiek

De 25-jarige Annemiek uit Drenthe is de enige vrouwelijke boer dit seizoen en zoekt een stoere man met gevoel voor humor.

John De 39-jarige John is melkveehouder in Friesland en zoekt een avontuurlijke vrouw. Geert Jan Met 61 jaar is Geert Jan de oudste boer van dit seizoen. Hij werkt op een paardenopfokbedrijf en woont in de omgeving van Amsterdam. Geert zoekt een ‘leuke, vrouwelijke vrouw om samen van het weidse uitzicht te genieten’. Bastiaan

Boer Bastiaan (35) runt een akkerbouwbedrijf in Zeeland en zoekt een ‘sportieve intelligente dame’ die zichzelf niet te serieus neemt.

Nieuwe seizoen

Op de rest van het nieuwe seizoen zullen we helaas nog even moeten wachten. We kunnen in 2020 namelijk pas de uitkomsten van de afspraakjes zien. Dan wordt er ook meteen bekendgemaakt welke boeren gevolgd zulle worden op televisie en welke boeren alleen online te volgen zullen zijn.

