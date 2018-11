Dít zijn de nieuwe gezichten in het tweede seizoen van ‘Soof’!

Goed nieuws voor de fans van ‘Soof’: aanstaande donderdag (29 november) is het tweede seizoen te zien op Videoland! Acteur Bert Luppes en actrice Bente Fokkens zijn nieuwe gezichten in deze serie. Eerder was ook al bekend dat Robert de Hoog te zien zal zijn in het tweede seizoen van ‘Soof’.

Bert Luppes duikt in het komende seizoen onverwachts op als de vader van het hoofdpersonage. “De komst van Soofs vader zet ieders leven enorm op zijn kop”, zegt hoofdrolspeelster Lies Visschedijk. “Haar vader komt na 43 jaar op de proppen.”

De vader, Eddie, is dus tevens de ex van Soofs moeder Hansje. “Eigenlijk is Eddie een ouwe hippie”, vertelt Luppes. “Eddie is een vrijbuiter. Hij heeft een leven in Spanje, maar komt terug met een camper om zijn dochter te leren kennen. En eigenlijk om dingen goed te maken.”

Pubers

Bente Fokkens speelt het nieuwe buurmeisje dat de harten van de 14-jarige tweeling Dies en Bing sneller doet kloppen. Deze Zoey komt regelmatig oppassen op de pubers. “Eigenlijk worden ze een beetje verliefd op Zoey. De jongens maken er een beetje een onderlinge wedstrijd van en daar maakt zij een beetje misbruik van”, vertelt Bente. “Ik vind het een heel grappig verhaallijntje in de serie en ik vind het ook vet leuk om mee te mogen doen. Ik was al helemaal fan van ‘Soof’ vanaf de eerste film.”

Robert de Hoog speelt de rol van tv-producent Victor, die Soof een eigen tv-kookprogramma geeft en op wie zij uiteraard verliefd wordt. Robert: “Ik vond de films van ‘Soof’ al heel erg leuk en de serie ook. Toen ik hiervoor gevraagd werd had ik geen reden om nee te zeggen.”

Trailer

De trailer van het nieuwe seizoen nog niet gekeken? Je ziet hem hieronder:

Bron: ANP | Beeld: ANP