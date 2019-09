Merel Westrik maakte vorige maand bekend dat het tijd was voor iets nieuws. Na ruim vijf jaar neemt ze afscheid van RTL Nieuws om haar eigen talkshow op Net5 te presenteren. In samenwerking met LINDA. begint Merel aan een nieuwe talkshow, waarmee gehoopt wordt Net5 weer dé vrouwenzender van Nederland te maken.

De nieuwe talkshow die Merel Westrik voor Net5 gaat presenteren heet Ladies Night. Dat maakten Linda de Mol en Jildou van der Bijl van Net5 en LINDA. vrijdagavond bekend in Jinek. Samen vormen ze de creatieve directie van Net5.

Op welk tijdstip de talkshow wordt uitgezonden is nog niet bekend, alleen dat die op vrouwen gericht zal zijn en vanaf half oktober te zien is. Over Ladies Night zegt Linda de Mol dat de talkshow specifiek voor vrouwen wordt gemaakt. “De onderwerpen aan tafel kunnen ook mannen interesseren, maar we maken het voor vrouwen. Het mag actueel zijn. Politiek komt ook zeker aan bod. We kunnen het hebben over jonge meiden die hun eicellen laten invriezen om carrière te kunnen maken, dat is een typisch onderwerp.” Er mag ook gelachen worden, benadrukte Linda.

Samenwerking

Net5 moet onder leiding van creatief directeuren Linda de Mol en Jildou van der Bijl weer dé vrouwenzender van Nederland worden. Linda en Jildou, die elkaar kennen van het magazine LINDA., zijn blij met de komst van Merel. “Ze beschikt over een sprankelende persoonlijkheid en veel humor en dat, in combinatie met haar ruime journalistieke en tv-ervaring maakt haar dé vrouw om Net5 een gezicht te geven. We kunnen niet wachten om met haar samen te werken.”

Vrouwelijke zender

Net5 kondigde vrijdagavond ook een nieuwe reality-docu aan met de titel Misdaad Advocaten, die vanaf woensdag 16 oktober wordt uitgezonden. Deze zesdelige serie volgt zes vrouwelijke strafrechtadvocaten in hun dagelijkse werk en privéleven. “Net5 was al een vrouwelijke zender, maar vanaf nu kiezen we ook écht voor vrouwen met meer eigen content. Het mag wat journalistieker en nieuwsgieriger. Maar ook urgenter en meer van nu”, zei Jildou van der Bijl. De nieuwe programma’s die Linda en Jildou voor Net5 plannen komen tot stand in samenwerking met LINDA.nl.

Lees ook: Concurrentie voor Jinek? Merel Westrik verlaat ‘RTL Nieuws’ voor eigen talkshow

Linda de Mol

Linda de Mol werd in februari dit jaar benoemd tot creatief directeur van Net5. Daarnaast presenteert ze televisieshows voor SBS6. Afgelopen weekend maakte ze haar debuut op SBS6 met de shows Ik hou van Holland en Postcode Loterij Miljoenenjacht. Dat leverde haar een slapeloze nacht op, bekende ze aan tafel bij Eva Jinek. “Overdag zag ik overal in de stad billboards met mijn foto’s erop. Ik dacht ‘wat heeft dit wel niet gekost?’ en ‘wat als er niemand kijkt?’. Ik heb de hele nacht niet geslapen. Ik was op van de zenuwen en wilde al om half zeven in de ochtend de kijkcijfers checken.” De druk was van de ketel toen ze zag dat ze ook bij SBS6 meer dan een miljoen kijkers scoorde met haar programma’s.