Dit is de winnaar van Expeditie Robinson

Het was spannend, maar na gisterenavond is het voor eens en altijd duidelijk. Melkveehouder Jan Bronninkreef heeft het negentiende seizoen van Expeditie Robinson gewonnen. De 53-jarige boer uit Dijkerbroek versloeg in de finale van het RTL-survivalprogramma voormalig sporter Gregory Sedoc en studente Dominique Hazeleger.

Voor het tweede jaar op rij mag een onbekende Nederlander zich Robinson noemen. Vorig jaar pakte judoka Carlos Platier Luna de winst, toen was het voor het eerst na zeven jaar tijd weer mogelijk om als niet bekende Nederlander mee te doen aan het tv-programma.

Ziggo Dome

De finale van Expeditie Robinson werd live vanuit de Ziggo Dome gepresenteerd. Het was voor het eerst dat duizenden Robinson-fans de ontknoping van het RTL-programma in de concertzaal konden volgen. Alle 21 deelnemers van het negentiende seizoen waren in Amsterdam van de partij. Enkelen van hen luisterden de show op met een optreden, zo stonden onder anderen Famke Louise, Jody Bernal en Corry Konings op het podium.

Dennis Weening

Dennis Weening kwam donderdagavond voor het laatst in actie als presentator van Expeditie Robinson. Dennis werd dit najaar ontslagen door RTL. “Het was een klap in mijn gezicht”, blikt de presentator deze week terug in Flair. “Boos en vol onbegrip liep ik de deur uit.” Als afscheid kreeg Dennis zijn eigen eilandraad. “Toen Nicolette met tranen in haar ogen een heel mooi verhaal vertelde over mij en zei dat ze me heel erg zou gaan missen, moest ik zelf ook heel erg huilen.”

Bron: ANP | Beeld: ANP