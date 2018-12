Dít is de nieuwe sneak peek van de Pretty Little Liars spin-off

De spin-off van Pretty Little Liars komt steeds dichterbij. Deze nieuwe serie, genaamd The Perfectionists, is in 2019 op de Amerikaanse televisie te zien. Om de nieuwsgierigheid aan te wakkeren hebben de makers een sneak peek op Instagram geplaatst.

In The Perfectionists keren de karakters Alison DiLaurentis en Mona Vanderwaal, rollen van actrices Sasha Pieterse en Janel Parrish, terug. Deze twee dames zien we ook terug in de foto’s die op Instagram zijn verschenen.

The Perfectionsts

De serie is gebaseerd op het gelijknamige boek van Sara Shepard, die ook de boeken van de Pretty Little Liars-reeks schreef. Het verhaal speelt zich af in Beacon Heights, waar iedereen perfect lijkt te zijn maar dat natuurlijk niet is. Het streven naar ultieme perfectie leidt tot de eerste moord in het stadje. Vervolgens draait het allemaal weer om de nodige leugens en (valse) alibi’s, zoals we bij Pretty Little Liars natuurlijk gewend zijn.

Heb jij de trailer nog niet gezien? Je kijkt hem in onderstaande video:

