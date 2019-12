Kans op witte kerst nihil: zelfs muggen blijven actief deze warme winter

Het aftellen tot kerst kan nu écht beginnen en gezien de feestdagen steeds dichterbij komen, worden de weersvoorspellingen ook steeds accurater. En voor iedereen die hoopt op witte sprookjestaferelen, hebben we slecht nieuws: sneeuw kunnen we namelijk wel vergeten. Sterker nog, je hoeft er niet raar van op te kijken als je hier en daar nog muggen tegenkomt.



Waar we niet hoeven rekenen op een witte sprookjeswereld met kerst, kan er lokaal wel een vlokje vallen. “Er kunnen buien uit het noordwesten komen met eventueel een verdwaalde natte sneeuwvlok”, aldus Philippe Schambergen van Buienradar. “Maar winterse taferelen hoeven mensen niet te verwachten. Dat kunnen we op onze buik schrijven.”

Sneeuw

Dit jaar is de kans op een witte kerst dan ook nihil, wat te maken heeft met de steeds hogere temperaturen in ons land door klimaatveranderingen. Waar we op dit moment per jaar nog kans hebben op 21 sneeuwdagen, zullen er dat naar verwachting over dertig jaar slechts vier tot twaalf zijn.

Mug met kerst

Bij die warmere temperaturen – met kerst belooft het boven de zes graden te blijven – horen helaas ook muggen. “We hebben nu een mug in Nederland die niet in winterrust gaat”, vertelt bioloog Arnold van Vliet aan Editie NL. Het zou hoogstwaarschijnlijk gaan om de zogeheten (culex pipiens) molestus-mug. “We zien de laatste jaren steeds vaker dat mensen in de winter nog muggen zien in hun huis. We hebben het vermoeden dat dit type mug bij hogere temperaturen actiever is, vandaar dat de molestus op zulke grote schaal in december en januari voorkomt.”

Lees ook

#DIY: creëer een kerstsfeer thuis met deze pompons



Winterslaap

De gewone huissteekmug gaat vanaf oktober in winterrust. Van Vliet legt uit: “Die beestjes worden steeds slomer en gaan niet meer actief op zoek naar bloed, terwijl de molestus-mug onder gunstige omstandigheden actief blijft en dus overlast blijft veroorzaken.” Volgens de bioloog komt het beestje vooral in stedelijk gebied voor. “Het beestje broedt ondergronds, vaak onder meer in kruipruimtes.”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: iStock