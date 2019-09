De Kindertelefoon bestaat al 40 jaar en Máxima bezoekt de vrijwilligers

Het begon allemaal in 1979, veertig jaar geleden, met een paar vrijwilligers en twee telefoons op een zolderkamer ergens in Amsterdam. Tegenwoordig is De Kindertelefoon uitgegroeid tot een professionele organisatie met meer dan vijfhonderd opgeleide vrijwilligers op zeven locaties in Nederland. Dagelijks worden hier zo’n duizend gesprekken gevoerd met kinderen tussen de 12 en 18 jaar. Om deze verjaardag te vieren gaat koningin Máxima vandaag langs bij De Kindertelefoon in Utrecht.

Kinderen met vragen, problemen of kinderen die gewoon willen kletsen, kunnen al veertig jaar anoniem terecht bij de hulplijn. En dat doen ze ook: dagelijks bellen en chatten duizenden kinderen met de vrijwilligers van de hulplijn. De medewerkers luisteren naar je verhaal en bieden hulp in het vinden van oplossingen als dat nodig is.

Je kunt elke dag van 11:00 tot 21:00 uur gratis en anoniem chatten of bellen met De Kindertelefoon via 0800-0432.

Verhalencampagne

In dit jubileumjaar wil De Kindertelefoon stilstaan bij de waarde van alle gesprekken. Zo zijn ze nu bezig met het verzamelen van mooie verhalen van de afgelopen veertig jaar voor hun verhalencampagne. Door middel van podcasts met verhalen uit het heden en verleden willen ze laten zien hoe De Kindertelefoon al die jaren al van waarde is voor de kinderen. De campagne is bedoeld om naamsbekendheid van de organisatie bij ouders en leerkrachten te vergroten.

Máxima

Om de verjaardag van De Kindertelefoon te vieren brengt koningin Máxima een bezoek aan het kantoor in Utrecht. Hier krijgt ze een rondleiding door het gebouw, bezoekt ze de belkamer en spreekt ze met jongeren, vrijwilligers en trainers over het werk van De Kindertelefoon. Dit bezoek fungeert ook als de start van de campagne: “Met De Kindertelefoon kun je al 40 jaar over ALLES praten.”

Een kleine impressie van het bezoekje van koningin Máxima:

Koningin Máxima krijgt een rondleiding in de belkamer van De Kindertelefoon.

Koningin Maxima in gesprek met vrijwilligers van De Kindertelefoon.

Met het uitzwaaien van het Kindertelefoon-busje is de campagne van start gegaan.

