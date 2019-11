De Goedheiligman is veilig aangekomen in Apeldoorn

Vanaf vandaag kunnen kinderen eindelijk weer hun schoen zetten. Sinterklaas is namelijk veilig aangekomen in Nederland. Deze middag arriveerde de Goedheiligman samen met zijn roetveegpieten op het Stationsplein in Apeldoorn. Sint kwam voor het eerst tijdens de landelijke intocht niet met de boot, maar met de stoomtrein aan in Nederland.

Onder grote belangstelling mengde de Goedheiligman zich vanmiddag samen met zijn Pieten tussen een vrolijke en kleurrijke kindermassa. Veel kinderen waren getooid met pietenmutsjes en mijters en zongen uit volle borst sinterklaasliedjes, meldt de Telegraaf. Op tijd bij Apeldoorn aankomen was nog wel een hele opgave voor Sint en zijn pieten. In het Sinterklaasjournaal was eerder al te zien dat de stoomtrein meerdere keren stil stond en de Hoofdpiet moeite had het juiste spoor naar Nederland te vinden.

Warm aankleden

De mensen die naar de intocht van Sinterklaas zijn gaan kijken, moesten zich extra warm aankleden. Het was vandaag namelijk grijs en koud. Gelukkig bleef het bij de landelijke intocht in Apeldoorn wel droog. Vooral in Groningen, Friesland en op de Wadden hadden ze pech. Bij de intocht van de hulpsinterklazen was het waterkoud.

Roetveegpieten

Voor het eerst dit jaar zijn er tijdens het Sinterklaasjournaal en bij de landelijke intocht alleen roetveegpieten te zien. In Apeldoorn waren er demonstraties van actiegroepen die Zwarte Piet willen behouden. Ook in de rest van het land werd er actiegevoerd, zowel voor als tegen het hulpje van de sint.

Bron: Shownieuws & Telegraaf | Beeld: Harold Versteeg | Hollandse Hoogte