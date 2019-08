Dankzij déze uitvinding is van je fiets vallen niet meer mogelijk

Het is velen wel eens gebeurd: je maakt een iets te scherpe bocht, zit wat te dicht op de fietser naast je of verliest het evenwicht en voor je het weet lig je met fiets en al op je grond. Niet heel prettig. Maar wat nou als je de garantie zou krijgen dat je voor de rest van je leven nooit meer van de fiets zou vallen? Onderzoekers van de TU Delft claimen dat dit mogelijk is met hun nieuwe uitvinding.

Nieuwe fiets

Onderzoekers van de TU Delft hebben een fiets ontwikkeld die volgens hen tijdens het fietsen niet kan omvallen. Deze fiets beschikt over een stuurhulp, waarmee de onderzoekers hopen dat het aantal fietsongelukken daalt. Van de 228 fietsers die in 2018 slachtoffer waren van een dodelijk fietsongeluk, speelde bij een groot deel het in balans houden van de fiets een rol.

Maar hoe werkt zo’n fiets dan dan?

De stuurhulp zit verborgen in een motortje en houdt de fiets in balans zodra je het evenwicht verliest. De fiets zorgt er dan voor dat de band met zoveel mogelijk contactpunten op de weg blijft, waardoor het als bestuurder voelt alsof iemand aan je stuur draait. Vooral bij lage snelheden helpt de stuurhulp om overeind te blijven.

Op de markt

Wanneer we deze fiets op de markt kunnen verwachten, is nog onduidelijk. De eerste versie van de fiets met stuurhulp werd namelijk al gemaakt in 2013, door Nick Appelman en Arend Schwab van de TU Delft. Sindsdien is er nog steeds veel onderzoek nodig voordat deze echt op de markt kan komen. Er is inmiddels wel een prototype dat test hoe gebruikers de ondersteuning ervaren.

Bron: RTL Nieuws, Fietsersbond | Beeld: iStock