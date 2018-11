Dag van de Mantelzorg: wie zet jij in het zonnetje?

Nederland telt maar liefst 4,4 miljoen mensen die het hele jaar door zorgen voor iemand die zij lief hebben. Die zorg lijkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is niet zo. Om die mensen te bedanken en ook eens in het zonnetje te zetten, is de Dag van de Mantelzorg in het leven geroepen.

Op de tweede zondag in mei vieren we jaarlijks Moederdag, een maand later wordt er aandacht besteed aan alle vaders en 10 november staat in het teken van de Dag van de Mantelzorg. ‘Geen enkele mantelzorger begint als mantelzorger’, aldus Liesbeth Hoogendijk, directeur van mantelzorgorganisatie Mezzo. ‘Je bent in de eerste plaats partner, ouder, de zoon of dochter van iemand die extra hulp nodig heeft. Mensen herkennen zichzelf niet zo makkelijk als mantelzorger, voelen het niet zo of vinden het maar gewoon wat ze doen.’

Verrassen

Omdat mantelzorg vanzelfsprekend lijkt maar het niet is en het ongelooflijk zwaar kan zijn, is Mezzo voor de 21ste keer initiatiefnemer van de Dag van de Mantelzorg. Degene die zorg nodig heeft staat 365 dagen in het middelpunt, maar op 10 november is de mantelzorger aan de beurt. Ken jij iemand die zijn of haar moeder, opa of een andere dierbare verzorgt? Laat dan eens zien hoe bijzonder diegene is en verras hem of haar. Breng bijvoorbeeld een bloemetje langs of stuur een gratis kaartje via Mezzo en Greetz. Mooi initiatief, toch?

