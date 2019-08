Code geel voor bijna heel het land: flinke onweersbuien met hagel voorspeld

Hoewel we anders gehoopt hadden in augustus, is de zomer ver te zoeken op dit moment. De zon heeft zich de afgelopen dagen maar zelden laten zien en helaas blijft dat ook nog even zo. Sterker nog, hij zit verscholen achter een paar dikke, donkere wolken die voor heel wat overlast kunnen zorgen. Vandaag geldt daarom zelfs code geel.

Acht van de twaalf provincies start de week met code geel. Het KNMI geeft de waarschuwing af in Gelderland, Overijssel, Noord-Brabant, Limburg, Utrecht, Flevoland, Zeeland en Zuid-Holland. In deze laatste drie provincies geldt de code van 14.00 tot 17.00 uur in verband met opklaringen; in alle andere gevallen is de waarschuwing tot 20.00 uur van kracht.

Met bakken uit de lucht

De dag leek misschien zonnig te beginnen, met alleen in het westen en noorden van Nederland wat bewolking. Maar niets is minder waar. Naarmate de dag vordert, drijven meer wolken met neerslag het land binnen. Vanaf vroeg in de middag komt het naar verwachting dan ook met bakken uit de lucht, met lokaal zelfs kans op hagel of onweer. Ook gaat het flink waaien, met kans op krachtige windstoten van 60 tot 70 kilometer per uur. Tot diep in de nacht blijven de buien aanhouden; ook het noorden en westen van het land krijgen dan mogelijk opnieuw te maken met stevige onweersbuien.

September

We moeten even doorbijten, maar het lijkt erop dat de zomer alleen even op vakantie is. September belooft namelijk een betere maand te worden, met een grote kans op een fijne nazomer. Fingers crossed!

Verwachting vandaag en morgen: Van het noordwesten uit (onweers)buien,vooral vanmiddag en vanavond in het midden en zuiden met kans op #windstoten. Dinsdag buiig en koel. https://t.co/5HNtg7xTxB pic.twitter.com/es6D8FlXp5 — KNMI (@KNMI) August 12, 2019

