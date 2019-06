Code geel voor heel het land: kans op onweer en hagel

Overmorgen begint officieel de zomer, maar vlak ervoor moeten we het doen met guur weer. Voor de ochtendspits van vandaag heeft het KNMI al code geel afgegeven voor de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Brabant; vanmiddag geldt de waarschuwing voor heel het land en moeten we ons opmaken voor zware buien met onweer en zelfs hagel.

De kans is groot dat je vanochtend de deur uitging toen de zon nog scheen, maar even later de donkere wolken zag aankomen. Het begon vandaag in het grootste deel van het land namelijk vrij rustig en zelfs zonnig. Behalve in de drie provincies in het zuidwesten van Nederland; daar startte de dag met forse regen- en onweersbuien.

Hagel

Die buien blijven niet in het zuidwesten hangen, maar trekken vanmiddag over het hele land. Vanaf 13.00 uur geldt dan ook overal code geel, wat waarschijnlijk van kracht blijft tot middernacht. In de middag en avond kunnen we stevige (onweers)buien verwachten en zelfs de kans op hagel is aanwezig. Ook komen er mogelijk zware windstoten tot 75 kilometer per uur bij kijken. Oppassen geblazen dus, als je naar buiten gaat vandaag!

Lees ook

Eens of oneens? ‘Wanneer het regent de auto pakken voor een kleine afstand is echt onnodig’

Morgen

Later in de avond en in de nacht zullen de buien volgens het KNMI verdwijnen. Er kan donderdag nog wat regen vallen hier en daar, en wordt het duidelijk minder warm en benauwd dan vandaag.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: NU.nl, KNMI | Beeld: iStock