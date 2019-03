Maandag 18 maart 2019 gaat de Nederlandse geschiedenisboeken in als een zwarte dag. Gökman T. opende het vuur in een tram in Utrecht, het vervoersmiddel waar ook Roos in zat, het 19-jarige meisje dat van haar leven werd beroofd. Om iets voor te doen voor de nabestaanden van het slachtoffer, is haar buurvrouw een crowdfundingsactie gestart om geld op te halen voor haar uitvaart. En prachtig nieuws: het doel is ruimschoots gehaald, wat de buurvrouw heeft doen besluiten om het geld te verdelen onder álle slachtoffers en nabestaanden van de ramp.

“Het liefste wat ik zou willen doen? Dat is Roos teruggeven. Maar dat kan ik niet, dat kun jij niet, dat kan niemand meer”, aldus buurvrouw Martje Beniest tegenover RTL Nieuws. “Ze was vrolijk, opgewekt, open, lief. En ook een beetje gek.”

Financieel ondersteunen

Omdat ze wil dat haar buurman alleen maar bezig hoeft te zijn met rouwen, vraagt ze iedereen om hulp. “Mijn buurman heeft het niet breed, is alleenstaand en woonde met Roos samen, om te voorkomen dat hij nog meer financiële zorgen krijgt door dit oneerlijke overlijden van zijn dochter wil ik hem graag financieel ondersteunen door geld in te zamelen”, schrijft ze op de pagina van de crowdfundingsactie. “Dit geld kan hij gebruiken voor alle rekeningen die op hem afkomen door alles zo mooi en goed mogelijk te regelen omtrent het afscheid van zijn dochter.”

Lees ook

Mooi: huilende Nijntje wordt symbool van Utrechtse troost na aanslag

Aan de nieuwswebsite vertelt Beniest dat Roos het oogappeltje van haar vader was. “Zijn alles”, benadrukt de buurvrouw. “Dit is iets wat ik moest en kon doen voor hem. Zo kan hij afscheid nemen zonder zorgen.”

Duizenden euro’s

De buurvrouw van Roos is dinsdagmiddag begonnen met haar inzamelingsactie en vanaf dat moment stroomt het geld binnen. Inmiddels is er al meer dan 65.000 euro ingezameld voor de uitvaart. “Allereerst ben ik bijzonder dankbaar voor alle gulle giften”, schrijft Martje op Facebook. “Ik had met deze actie een persoonlijk doel: mijn buurman helpen met de begrafeniskosten van zijn dochter Roos. Dit doel is ruimschoots behaald. Omdat er nog steeds donaties binnenkomen, heb ik besloten een stichting op te zetten voor alle slachtoffers en nabestaanden van het schietincident in de tram op 18 maart 2019.” Ook een steentje bijdragen? Klik hier om te doneren.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je dan gratis in voor onze nieuwsbrief.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: ANP