Wa-ter-tan-den! Is deze nieuwe snack de lekkerste burger óóit van McDonalds?

McDonalds pakt dit jaar uit met de feestdagen. Vanaf nu is er tijdelijk een nieuwe burger verkrijgbaar bij 245 restaurants in Nederland en – daar durven we op te wedden – dat is misschien wel de lekkerste Maccie-hap die je ooit zult proeven.

O… M… G!

Nog niet zo heel lang geleden verraste McDonald’s vrienden en liefhebbers met de Classic Maestro Angus. En die smaakte naar meer. Deze week introduceert de keten daarom een nieuwe variant: de Maestro Truffel Deluxe hamburger.

Instant hongergevoel

Het bekende burgerbroodje wordt belegd met twee malse 100% Angus Beef burgers, crispy bacon, natuurlijk gerijpte Cheddar-kaas, pickled onions en pittige Rucola. En, last but not least, een romige saus van echte zwarte truffel. Je snapt: die móet je proeven.

De Maestro Truffel Deluxe is vanaf deze week tot en met 2 januari verkrijgbaar.

Bron: McDonalds