Ook zo genoten van het zonovergoten weekend? Het leek wel zomer, maar helaas was het niet voor lange duur. Vandaag – kijk maar eens naar buiten – is de strakblauwe lucht van gisteren ver te zoeken en dat blijft de komende dagen helaas zo. Hui-len.

Afgelopen dagen was er aan zonnestralen geen gebrek en moesten we verkoeling zoeken in de schaduw, maar vandaag is het alweer andere koek. De temperaturen komen uit op 17 tot 23 graden, er is veel bewolking en lokaal bestaat de kans op een lichte bui. Goed nieuws: vanmiddag klaart het vanuit het westen geleidelijk op en vanavond is het overwegend droog. Helaas komt er wél weer een ‘maar’: morgen moeten we ons opmaken voor regen en onweer, en ook de dagen erna blijft het wisselvallig.

Niet koud

Dinsdag begint overwegend zonnig, maar in de middag moeten we ons voorbereiden op veel bewolking en stevige buien, ínclusief onweer en windstoten. Voor lage temperaturen hoef je overigens niet bang te zijn, die komen boven de 20 graden uit. In het oosten kan het lokaal zelfs 27 (!) graden worden. ’s Nachts koelt het af naar 13 tot 17 graden en zal het op veel plaatsen regenen.

Wisselvallig

Later deze week blijven de buien en bewolking aanhouden. Tussendoor kunnen we enkele droge perioden verwachten, maar ruimte voor de zon is er nauwelijks. In de loop van donderdag zal het volgens Weeronline geleidelijk oplopen, maar het blijft wisselvallig. Komend weekend wordt het dan ook een stuk koeler dan afgelopen zaterdag en zondag. In plaats van die tropische temperaturen wordt het aanstaande zaterdag zo’n 15 tot 19 graden.

Bron: Weeronline.nl | Beeld: iStock