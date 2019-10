Broer verdachte Ruinerwold doet boekje open: ‘Josef B. en vader kenden elkaar uit sekte’

De Oostenrijkse hoofdverdachte in de zaak rond een van de buitenwereld afgesloten gezin in Ruinerwold was begin jaren negentig enige tijd lid van een sekte. Zijn broer doet nu een boekje open over belangrijkste man in dit grootse mysterie waar ons land van in de ban is.

Sluw en egoïstisch

Josef B. raakte volgens zijn broer Franz in contact met de Moon-sekte, ook wel bekend als De Verenigingskerk, toen hij in dienst was en in Linz was gelegerd. De broer omschrijft Josef voor de Oostenrijkse krant Kronen Zeitung als een sluwe en egoïstische man, die bijvoorbeeld niet reageerde op de overlijdensberichten van zijn ouders.

Moon-sekte?

Leider was de Zuid-Koreaanse dominee Sun Myung Moon. Hij riep zich in de vijftiger jaren uit tot messias. In 1965 is de beweging naar Nederland gebracht. Leden van de Verenigingskerk zijn heel erg naar binnen gericht, op de eigen familie.In de jaren zeventig en tachtig is de Verenigingskerk in Nederland sterk bekritiseerd vanwege de gebruikte bekeringsmethoden, met name vanwege vermeende ontmoediging van contacten met familie en vroegere vrienden bij nieuw geïnteresseerden. Sekteleider Moon, die zeer vermogend was, overleed in 2012.

Geld voor volgelingen

Moonies zitten verspreid over de hele wereld. Volgelingen leven van donaties. Ook het gezin in Ruinerwold zou op die manier geld hebben gekregen. De vader van het gezin zou altijd veel goed werk hebben verricht voor de sekte. Nadat hij drie jaar geleden door een herseninfarct werd getroffen, waardoor hij deels verlamd raakte, bleef het gezin om deze reden ook geld ontvangen. In de boerderij is ook een grote hoeveelheid cash geld gevonden.

Eigen kinderen verwaarloosd

In de sekte zou hij met een Japanse vrouw twee kinderen hebben gekregen, een tweeling, die hij volgens zijn broer aan hun lot overliet. Hij zou de jonge kinderen onder meer maandenlang bij vrienden in Nederland hebben gestald. De inmiddels volwassen kinderen zouden een paar jaar geleden nog vergeefs contact met hun vader in Nederland hebben gezocht. Josef zou in de sekte een Nederlander hebben ontmoet met wie hij, nadat ze uit de sekte waren gestapt, bevriend bleef en veel contact heeft gehad. Een neef (32) van de in de boerderij aangetroffen vader beweert dat de vader van de vijf kinderen Josef B. zou hebben leren kennen binnen de sekte.

Geen contact

Josef leidde in Oostenrijk een teruggetrokken bestaan en werkte als gewaardeerd timmerman. Toen de boerderij van zijn ouders in Waldhausen im Strudengau, 45 kilometer ten oosten van Linz, werd overgedragen aan Franz, stond Josef snel op de stoep en eiste geld. De broers hebben al tien jaar geen contact meer met elkaar.

Naar Nederland

Volgens Oostenrijkse media heeft B. zich mogelijk met geld uit een erfenis in Nederland gevestigd. Eind jaren negentig erfde hij van een tante een landhuis met veel grond in Pabneukirchen, tien kilometer ten noordwesten van de ouderlijke boerderij. Josef heeft een tijd in Pabneukirchen gewoond en gewerkt, maar heeft volgens de berichten de onroerende goederen uiteindelijk in delen verkocht terwijl hij zich al in Nederland had gevestigd. Hij zou er in zaken zijn gegaan met de Nederlandse vriend van de sekte. Die ‘zaken’ zouden op de speelgoedwinkel in Zwartsluis kunnen duiden, die op naam stond van zowel Josef B. als de vader van het gezin.

Ongelofelijke zaak

In het Drentse Ruinerwold werd dinsdagochtend een gezin uit een afgesloten kleine ruimte onder een boerderij gehaald door de politie. De familie verbleef er zeker negen jaar in complete afzondering van de buitenwereld. De zaak kwam aan het licht nadat de oudste van de vijf aangetroffen kinderen, de 25-jarige Jan, het ’s nachts voor elkaar kreeg de ruimte te verlaten. Hij zocht hulp bij een lokale kroeg. Geen van de aangetroffen gezinsleden blijkt te zijn geregistreerd bij de overheid.

Bron: ANP, Telegraaf | Beeld: ANP