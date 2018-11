Oh no: verdwijnt ook deze geliefde winkelketen uit het Hollandse straatbeeld?

Een waterkoker, stofzuiger of leuke spulletjes voor in huis: elke Nederlander heeft vast wel eens iets gekocht bij de Blokker. Nu heeft de familie Blokker de winkelketen te koop gezet en verdwijnt mogelijk alweer één van ’s lands meest geliefde ketens uit het straatbeeld.

Na 122 jaar niet langer een familiebedrijf

Dat laat president-commissaris Michiel Witteveen vandaag in een interview met het Financieel Dagblad weten. Eerder stootte de familie de ketens Intertoys, Xenos en Leen Bakker al af. De familie gaat nu zoeken naar een koper. Blokker is 122 jaar gemanaged vanuit familieoptiek, maar dat gaat nu dus veranderen.

Focus op Blokker

Anderhalf jaar geleden maakte de familie Blokker juist bekend dat ze zich volledig zouden gaan richten op de winkelketen Blokker. Retailbedrijven als Xenos en Intertoys gingen toen de verkoop in. Intertoys is inmiddels verkocht en de Xenos deels. Die koerswijziging zorgde destijds voor het sluiten van honderden winkels en bijna tweeduizend mensen verloren hun baan.

Te laat

De winkels werden gemoderniseerd en er werden megadeals gesloten voor campagnes, met bijvoorbeeld Sex And The City-actrice Sarah Jessica Parker in de hoofdrol. De maatregelen mochten niet baten.

Winkels

Op dit moment heeft Blokker maar liefst 430 vestigingen in Nederland. Ook in België vind je nog eens 100 winkels. Naast Blokker bezit de familie Blokker ook de keten Big Bazar en de Xenos-winkels die nog niet zijn verkocht.

Tot nooit meer ziens

De afgelopen jaren verdwenen veel bekende winkels uit de shopgebieden. Zo namen we al afscheid van Free Record Shop, V&D en Miss Etam. Veel Xenos-winkels zijn inmiddels omgetoverd tot Casa-winkels.

