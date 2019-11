Pas op: deze (web)winkels misleiden je op Black Friday met nepaanbiedingen

Het aftellen kan nu écht beginnen, want over een paar dagen is het weer Black Friday. Sterker nog, bij een aantal winkels kun je nú al terecht voor de beste deals. Maar laat je niet misleiden door aanbiedingen die te mooi lijken om waar te zijn. In sommige gevallen zíjn ze dat namelijk ook echt, zo constateert de Consumentenbond.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat een groot aantal webshops nog altijd adverteert met verzonnen aanbiedingen. Met van-voorprijzen suggereren winkels soms flinke kortingen, terwijl de doorgestreepte ‘van-prijs’ nooit is gerekend. Dat is prijsmisleiding en in strijd met de wet, waarschuwt de organisatie.

Voorafgaand aan Black Friday

In de dagen voorafgaand aan de uit Amerika overgewaaide koopjesfestijnen Black Friday en Cyber Monday zijn nepaanbiedingen al jaren een terugkerend thema. Van de webwinkels die zich schuldig maakten aan prijsmisleiding, gingen er zeven ook al bij eerdere onderzoeken de mist in.

Al maanden de aanbiedingsprijs

De Consumentenbond peilde drie maanden lang wekelijks de prijzen bij honderd webwinkels. Bij 39 van hen werd minstens vijf keer een nepaanbieding gevonden. Zo werd bij Wehkamp een elektrische tandenborstel ‘in prijs verlaagd’ van 279,99 euro tot 149 euro. In werkelijkheid kostte de tandenborstel al maanden 149 euro, zeggen de onderzoekers.

Wassen neus

Wehkamp zou dan ook een van de hardnekkigste overtreders zijn. Het bedrijf betuigde volgens de Consumentenbond opnieuw spijt en belooft stappen te ondernemen. Ook andere webwinkels beloven – opnieuw – beterschap. “Die beloftes bleken tot nu toe een wassen neus”, zegt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond. “We delen daarom de uitkomsten van ons onderzoek ook met de toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM). Deze kan de winkels een boete opleggen wegens oneerlijke handelspraktijken.”

Winkels nepaanbiedingen

In totaal heeft de Consumentenbond dit jaar honderd winkels onder de loep genomen, waaronder vooral webshops. Maar liefst 39 winkels blijken daarbij niet helemaal eerlijk te handelen; daar zijn in de onderzoeksperiode minimaal vijf nepaanbiedingen gevonden. Bij welke shops je de aanbiedingen moet dubbelchecken? Flair zet het voor je op een rij:

Albert Heijn

Allesvoordebbq(.nl)

Barbecueshop(.nl)

Bax Music(.nl)

BCC(.nl)

Bestsellers.eu*

Bloeddrukmetershop.nl

Boxxer(.nl)

Doublepoint.nl

Drogisterij.net*

Expert(.nl)

Foto Filippo(.nl)*

Foto Konijnenburg(.nl)

Gereedschapcentrum.nl

Getloud(.nl)

Hi-Fi Klubben(.nl)*

Hobo hifi(.nl)*

Hpstore.nl*

iEar(.nl)*

JBL.nl*

Kookpunt(.nl)

Koopjesdrogisterij.nl

Kruidvast(.nl)*

Medion.nl

Mobiel(.nl)*

Otto.nl

PlatteTV.nl

Shopvoorgezondheid.nl*

Smart Witgoed(.nl)

Smits Arnhem(.nl)*

StelComfortshop(.nl)*

Toolnation.nl

Toolstation.nl

Toolsvoordelig.nl

TVQ(.nl)

Venderparts.nl

Voordeeldrogisterij.nl

Wehkamp.nl

Witgoedhuis(.nl)

* Deze winkels zouden volgens de Consumentenbond hun prijzen inmiddels hebben aangepast of zeggen dit te gaan doen voor Black Friday.

Oppassen geblazen

Hoe jammer het ook is, soms kan een deal op Black Friday dus een gevalletje ‘te mooi om waar te zijn’ zijn. In sommige gevallen kan dat ook het werk zijn van cybercriminelen, die juist op een dag als deze – waarop iedereen massaal aan het online shoppen slaat – extra actief zijn. Maar met deze tips ben jij ze (hopelijk) te slim af. Voorkomen dat je warm loopt voor álle aanbiedingen op de kortingsdag en dingen gaat kopen waar je achteraf spijt van krijgt? Dat gaat je lukken met déze tips!

